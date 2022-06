Giuliani pide que no salga de prisión el trabajador de un supermercado que le dio una palmada en la espalda

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Rudy Giuliani ha pedido a las autoridades que no liberen al trabajador de un supermercado que fue arrestado el domingo después de darle una "fuerte" palmada en la espalda cuando estaba haciendo campaña por su hijo, Andrew, quien compite por la nominación republicana a gobernador de Nueva York.

"Maldita sea, creo que debería ser procesado", ha dicho Giuliani en relación a Daniel Gill, de 39 años, un trabajador de un supermercado de Staten Island que ha sido acusado de agresión de segundo grado por la Policía de Nueva York.

"Este tipo debería ser encarcelado para dar el mensaje a otras personas de que 'esto se acabo'. Creo que si se deja libre al señor Gill, muchas más de estas personas locas a favor del aborto van a comenzar a atacar a la gente", ha dicho.

El que fuera alcalde de Nueva York y hombre de confianza del expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha asegurado que quien le golpeó la espalda le gritó "palabras sucias" y le acusó de ser un "asesino de mujeres", en referencia a la reciente decisión del Tribunal Supremo de derogar el reconocimiento del derecho al aborto a nivel federal.

"La gente ataca a la gente, en mi caso, porque soy provida, pero respetuoso con la posición de otras personas. No estoy protestando contra otras personas. Respeto el hecho de que hay una división de opinión en este país", ha dicho.

Giuliani ha asegurado que tras la palmada sintió dolor "toda la noche" y que le "fue difícil" dormir. Te digo que fue un golpe muy, muy fuerte", ha insistido durante una comparecencia a través de su página de Facebook.

Un vídeo de las cámaras de seguridad del local muestran como Giuliani apenas se trastabilla ligeramente tras recibir la palmada en la espalda. Por suerte para él, ha dicho, se encuentra en buena forma a sus 78 años. "Fácilmente podría haberme tirado al suelo y matado con un golpe en la cabeza", ha conjeturado.

"Nosotros no hacemos justicia por nuestra cuenta. No me importa si somos de derecha, si somos de izquierda, si estamos hablando del 6 de enero o de ayer... No participemos de eso. Seamos pacíficos", ha dicho Giuliani, quien ha confirmado que seguirá haciendo campaña y participando en actos públicos en apoyo a su hijo.