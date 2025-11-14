El gobernador de Oklahoma conmuta la pena capital a un preso en el corredor de la muerte

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El gobernador del estado de Oklahoma, Kevin Sitt, ha suspendido este jueves la ejecución de un hombre de 46 años que se encontraba en el corredor de la muerte, por lo que se le ha conmutado la pena a cadena perpetua.

"Tras un análisis exhaustivo de los hechos y una profunda reflexión, he decidido aceptar la recomendación de la Junta de Indultos y Libertad Condicional de conmutar la pena de Tremane Wood a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional", ha anunciado en un comunicado recogido por la cadena de televisión CBS.

Sitt ha defendido que su decisión "garantiza una pena severa que mantendrá a un delincuente violento fuera de las calles para siempre" y "refleja el mismo castigo que recibió su hermano", al que Wood y sus abogados acusan del delito por el que lo condenaron a muerte: el asesinato de un joven agricultor durante un robo fallido en un hotel de la ciudad de Oklahoma en 2001. Su defensa, que se ha mostrado "profundamente agradecida por la valentía moral y el liderazgo que el gobernador Stitt ha mantenido", sostiene que Wood participó en el robo pero no el homicidio.

El gesto del gobernador llega en un año récord de ejecuciones en Estados Unidos con al menos 41 en once estados distintos del país norteamericano a finales de octubre, superando así el total de 35 reos ejecutados en 2014 la última vez que hubo un número tan elevado en el país desde que en 1976 el Tribunal Supremo restableció la pena capital.