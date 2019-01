El Gobierno alemán niega que Merkel haya dado garantías adicionales a May sobre el Brexit

Publicado 15/01/2019 10:22:33 CET

BERLÍN, 15 Ene. (Reuters/EP) -

Un portavoz del Gobierno alemán ha negado este martes que la canciller alemana, Angela Merkel, haya ofrecido garantías adicionales sobre el acuerdo del Brexit a la primera ministra británica, Theresa May, que esta tarde afronta la votación de su pacto en la Cámara de los Comunes.

"La canciller alemana no ha dado garantías más allá de las que fueron discutidas por el Consejo Europeo en diciembre y lo que se ha expuesto en la carta de Jean-Claude Juncker y Donald Tusk", ha asegurado el portavoz del Ejecutivo alemán.

El diario británico 'The Sun' ha informado en las últimas horas de que May se estaría planteando convocar una segunda votación si no sale adelante su acuerdo y ha señalado que la canciller alemana, Angela Merkel, le habría ofrecido una ayuda de último minuto para sacar adelante su plan del Brexit.

"Merkel cree que la Unión Europea puede hacer más cuando la votación termine porque la ausencia de acuerdo sería un desastre para todos y han acordado hablar" al término de la sesión parlamentaria, ha afirmado un responsable gubernamental británico consultado por el tabloide.