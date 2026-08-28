El Gobierno de Colombia deroga una resolución que impedía la aspersión con glisofato sobre narcocultivos

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella - Europa Press/Contacto/Luisa Borja Luna

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, ha derogado este viernes una resolución del Consejo Nacional de Estupefacientes emitida en 2015 que impedía la aspersión con glifosato, un potente herbicida, sobre los narcocultivos.

El decreto presidencial, recogido por el diario 'El Tiempo', detalla que esto "no implica la reanudación automática" de este método ni da el visto bueno a su lanzamiento desde aviones tripulados, ya que la Corte Constitucional puso una serie de condicionantes para su uso en los narcocultivos.

Entre ellos se encuentra que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales elabore un plan ambiental y que se abra un proceso de consulta con las comunidades afectadas por esta política, así como contar con la aprobación del Instituto Nacional de Salud.

El texto del Constitucional detalla así que debe existir una regulación por parte de un órgano independiente; una supervisión constante de los riesgos; una investigación científica "con garantías de rigor e imparcialidad" y "evidencia objetiva y concluyente que demuestre ausencia de daño para la salud y el medio ambiente".

Colombia dejó de utilizar en 2015 este tipo de sustancia para rociar indiscriminadamente los cultivos ante las dudas sanitarias que generaba su uso. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), determinó que hay "evidencia limitada" de que pueda causar cáncer en los seres humanos.

De la Espriella aseguró recientemente que en los primeros 15 días de gobierno, desde que tomó posesión el pasado 7 de agosto, fueron incautadas más de doce toneladas de cocaína y once de marihuana. "La droga es el peor cáncer de Colombia. Y al cáncer no se le contempla: se le extirpa", dijo en sus redes sociales.