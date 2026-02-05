El Gobierno de EEUU cesa a una abogada del ICE en Minnesota que afirmó ante un juez que el sistema "apesta"

Acceso del edificio de propiedad federal Warren E. Burger, que acoge la corte en la que declaró la abogada del ICE Julie Le - Europa Press/Contacto/Anthony Souffl

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha cesado este miércoles de su asignación temporal en Minnesota en el marco de la campaña antimigratoria a una abogada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que afirmó ante un juez que su trabajo y el sistema "apestan" debido a una abrumadora carga de trabajo y a una aparente incapacidad del Gobierno para cumplir las órdenes judiciales.

Así lo ha decidido el fiscal federal en Minnesota, que ha dado por terminada la labor de la letrada Julie Le en este territorio tras los comentarios de esta en la víspera, según ha confirmado un reponsable del Departamento de Justicia al portal de noticias Politico.

Las declaraciones de Le se produjeron en una vista ante el juez federal de distrito Jerry Blackwell, que interrogó durante la misma a la también abogada Ana Voss acerca de una serie de irregularidades, como el traslado de personas arrestadas por agentes federales en Minnesota tan pronto como "horas" después de su detención para "luego tardar 13 días en devolverlos cuando se descubre que han sido detenidos ilegalmente".

Le, que manifestó a este respecto haber hecho "la misma pregunta" y no haber obtenido respuesta, declaró en su intervención que los procedimientos a los que ha tenido que hacer frente, su trabajo durante la asignación temporal y el sistema seguido por las autoridades en la operación antimigratoria en Minnesota "apestan", según el documento judicial que recoge la transcripción.

La abogada llegó a desear que la declararan en desacato "para poder dormir 24 horas completas", señalando también que "estar en la cárcel un día para recuperar el sueño no estaría mal", y manifestó haber amenazado con su renuncia si sus superiores no resolvían una serie de problemas.

"Pero no pudieron encontrar un reemplazo. Así que les di un plazo específico para que lo hicieran. (...) Y antes de irme, logré liberar a otra persona, un menor. Eso es un paso", relató, razonando que, tras ese momento, decidió "regresar y liberar a más gente". "No soy blanca, como puede ver. Y mi familia está en riesgo, al igual que cualquier otra persona que pueda ser detenida", declaró.

En este contexto, Le explicó que decidió mantenerse en el cargo "simplemente para asegurarme de que la agencia entienda la importancia de cumplir con todas las órdenes judiciales, algo que no han hecho ni antes ni ahora". "Y aquí estoy con usted, su Señoría. ¿Qué quiere que haga? El sistema apesta. Este trabajo apesta. Y estoy haciendo todo lo posible para conseguirle lo que necesita" aseguró con respecto al cumplimiento de con las órdenes del juez.

Al hilo, la letrada defendió que el sistema está mejorando poco a poco, si bien lamentó una vez más que, en ocasiones, "se necesitan diez correos electrónicos para que se corrija una condición de liberación" e, incluso, "dos escaladas y una amenaza de que me iré".

Sus declaraciones encajan en el marco de una represiva campaña antimigratoria de la Administración de Donald Trump en el estado de Minnesota que se ha saldado, además de con la muerte de dos estadounidenses tiroteados por agentes federales, con decenas de detenciones, múltiples de ellas ilegalmente.

Algunos, según indicó el juez federal de distrito Jerry Blackwell en la citada vista judicial, fueron trasladados a El Paso, en Texas, donde el ICE dispone de un controvertido centro en el que han muerto tres migrantes solo en enero de 2026 y por el que la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) ha pedido su cierre.