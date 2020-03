El Gobierno español desaconseja viajar a Moscú tras la orden de aislamiento

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno español ha recomendado a los ciudadanos aplazar los viajes "no imprescinsibles" a Moscú tras las medidas adoptadas por las autoridades locales contra viajeros procedentes de varios países con casos generalizados de coronavirus, entre ellos España.

El Ayuntamiento de la capital rusa decretó el fin de semana un régimen de aislamiento domiciliario de 14 días a los viajeros procedentes de varios países, amenazando con penas de hasta cinco años de cárcel para quienes se salten la orden.

Ante esta medida, el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación ha recomendado a todos los viajeros que no residan en Moscú o cuya estancia en la ciudad no sea "claramente superior" a dos semanas que aplacen los viajes "no imprescindibles", según una alerta difundida este lunes.

Los casos de coronavirus en Rusia superan la veintena. De ellos, al menos nueve han sido detectados en la capital, según el balance del centro de vigilancia nacional, que ha confirmado este lunes tres nuevos casos en Moscú, todas ellas correspondientes a viajeros llegados de Italia.