El Gobierno etíope y los rebeldes del ONLF firman la paz tras más de 30 años de conflicto separatista

Actualizado 22/10/2018 10:40:46 CET

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Etiopía y el grupo separatista del Frente de Liberación Nacional de Ogadén (ONLF) han firmado este domingo en Asmara un acuerdo de paz que pone fin a más de tres décadas de conflicto.

En virtud de esta declaración, recogida por Voice of America, el ONFL se compromete a conseguir su objetivo de autodeterminación para la región de Ogaden "por medios pacíficos" a través de la colaboración con el Gobierno etíope.

Delegates from #Ethiopian federal government and the Ogaden National Liberation Front #ONLF met on 21 October, 2018 in Asmara, Eritrea. The delegation from the Ethiopian gov. was led by H. E Workneh Gebeyehu and the ONLF delegation was led by the Admiral Mohamed Omar Osman.