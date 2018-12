El Gobierno francés sopesa cambiar su postura respecto al impuesto para los ricos

REUTERS / POOL NEW

Publicado 05/12/2018 8:47:04 CET

PARÍS, 5 Dic. (Reuters/EP) -

El Gobierno francés podría cambiar su postura respecto al impuesto para los ricos, ha indicado este miércoles el portavoz gubernamental, Benjamin Griveaux, en un momento de crecientes protestas contra las políticas del presidente Emmanuel Macron.

El Ejecutivo ha cambiado algunos aspectos del impuesto para los ricos, conocido en Francia como 'ISF', limitándolo a acuerdos de propiedad lucrativos y bienes inmuebles. Sin embargo, eso generó críticas hacia Macron, al que se ha llamado "presidente de los ricos", ya que se aliviaría la carga de muchos de los ciudadanos más ricos del país.

Este miércoles, Griveaux ha declarado a la emisora RTL que el Gobierno podría reconsiderar esas propuestas si sintiera que la medida no está funcionando.

"Si una medida que hemos emprendido, que está costando dinero público, resulta que no está funcionando, no va bien, no somos estúpidos, la cambiaríamos", ha sostenido el portavoz gubernamental.

Este martse, el primer ministro francés, Edouard Philippe, anunció la suspensión durante seis meses de la subida prevista de los impuestos a los carburantes tras dos semanas de protestas, algunas violentas, en el mayor giropor parte del Gobierno en los 18 meses que lleva Macron en el poder.

"Hemos cambiado", ha señalado al respecto Griveaux, que en la línea de lo declarado el martes por Philippe al anunciar la decisión del Gobierno, ha sostenido que "es el papel del político no estar sordo ni ciego".