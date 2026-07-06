El Gobierno de Francia supera una moción de censura en protesta por la gestión de la ola de calor

El primer ministro francés, Sebastian Lecornu. - Europa Press/Contacto/William Cannarella

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Francia ha superado este lunes una moción de censura presentada por el grupo de los Ecologistas en protesta por la gestión del Ejecutivo de Sebastian Lecornu de la ola de calor registrada el mes de junio.

Un total de 132 diputados apoyaron la moción, una cifra insuficiente para alcanzar la mayoría de 289 votos necesaria para hacer caer al Gobierno francés, que durante los últimos años ha sobrevivido a varias mociones, si bien el primer ministro Michel Barnier perdió una a finales de 2024 con la que fue destituido.

En esta ocasión la iniciativa de los 'verdes' contaba con el apoyo de la izquierdista La Francia Insumisa (LFI), si bien no ha sido respaldada por Agrupación Nacional de Marine Le Pen ni por el Partido Socialista, pese a que su líder Oliver Fauré indicó este mismo lunes que los socialistas se sumarían a la censura del Ejecutivo de Lecornu.

El primer ministro galo ha criticado que la moción de censura buscaba "instrumentalizar a las víctimas de la ola de calor" criticando que la iniciativa política se ha apoyado en cifras que no son definitivas y ha contabilizado como fallecimientos muertes de distinta naturaleza.

"Acusar al Gobierno de tener muertos sobre su conciencia no es una advertencia. Es una falta", ha afeado. "Se puede cuestionar la acción del Gobierno sin instrumentalizar a las víctimas. Se puede pedir más sin afirmar que nunca se ha hecho nada", ha añadido, apuntando que hay preguntas "concretas y legítimas" sobre cómo adaptar Francia al cambio climático sin caer en estrategias políticas.

De esta forma, Lecornu ha denunciado que la moción buscaba "poner a prueba el equilibrio de fuerzas dentro de la izquierda, presionar a sus distintas corrientes y repartir certificados de oposición de cara a las elecciones presidenciales", ha recogido el diario francés 'Le Monde'.

La falta de apoyo hacía imposible que la moción prosperara, si bien en el seno del socialismo la iniciativa ha abierto grietas después de que los diputados hayan corregido la posición del líder, quien había anunciado que votaría a favor de esta moción de censura como "una advertencia clara" al Gobierno por su "inacción climática".

"Compartimos (...) la indignación por la inacción climática de Emmanuel Macron, pero los franceses esperan soluciones, más que entrar en una crisis política sobre este asunto", ha informado el grupo socialista en un comunicado antes de la votación en la Asamblea Nacional francesa.