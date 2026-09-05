El Gobierno de Guinea Ecuatorial desmiente las informaciones sobre un supuesto intento de golpe de Estado

Archivo - El pesidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo (archivo) - PRESIDENCIA DE GUINEA ECUATORIAL - Archivo

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Guinea Ecuatorial ha rechazado este sábado "categóricamente" las recientes informaciones sobre un intento de golpe de Estado en el país con supuesta llegada de armamento para la asonada que habría sido interceptado por las autoridades.

El Gobierno "rechaza categóricamente las informaciones" publicadas por la revista francesa 'Jeune Afrique' sobre "un supuesto intento de golpe de Estado en Guinea Ecuatorial" y expresa "su más firme y categórico rechazo al contenido de dicha publicación", que recoge el supuesto golpe de Estado y que la familia del presidente Teodoro Obiang habría "frustrado".

"La publicación contiene acusaciones de extrema gravedad, atribuyendo supuestas actuaciones a ciudadanos ecuatoguineanos, organizaciones políticas, empresas y actores extranjeros, sin aportar pruebas objetivas, verificables y suficientes que permitan sustentar tales afirmaciones", señala el comunicado gubernamental.

Destaca asimismo que se basa en "fuentes anónimas" para "construir una narrativa destinada a presentar una imagen falsa de inestabilidad política y de desestabilización del país".

Por todo ello "exige" formalmente a la revista una "rectificación inmediata, pública, expresa y clara" y se reserva el derecho a ejercer las "acciones judiciales y legales" que correspondan.

El artículo de 'Jeune Afrique' explica que la familia Obiang "afirma haber frustrado un intento de golpe de Estado". Todo comenzó tras el hallazgo de un contenedor con armamento localizado en el puerto de Bata tras la intercepción de una comunicación por parte de los servicios secretos e Rusia y que estaría destinado a perpetrar un golpe de Estado.

La revista asegura que efectivos del grupo de mercenarios ruso Africa Corps se han establecido recientemente en el país, antigua colonia española.