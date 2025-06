El Gobierno iraní advierte a Israel de que "empezar una guerra con Irán es jugar con la cola del león"

Teherán condena los bombardeos en pleno proceso diplomático con EEUU y dice que Israel "lamentará este momento"

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha señalado este viernes que los bombardeos ejecutados por Israel contra varios puntos del país "demuestran que este régimen ilegítimo no se ciñe a ninguna norma o ley internacional" y ha advertido de que "empezar una guerra con Irán es jugar con la cola del león".

"La agresión nocturna del régimen sionista contra nuestra patria, que ha causado el martirio de queridos ciudadanos, generales y científicos, demuestra que este régimen ilegítimo no se ciñe a ninguna normal norma o ley nacional y que participa de forma oficial y flagrante en actos de terrorismo que azuzan las llamas de la guerra frente a la mirada de todo el mundo, incluidos los occidentales que dicen defender los Derechos Humanos y el Derecho Internacional", ha dicho.

Así, ha denunciado que esta "operación cobarde" tiene lugar "en medio de un proceso diplomático sobre el programa nuclear iraní", en referencia a los contactos con Estados Unidos, con una sexta ronda prevista este mismo domingo en Omán, que está ejerciendo labores de mediación.

"Esto es un signo del temor del régimen sobre la capacidad de Irán de convencer y defender al mundo", ha subrayado, al tiempo que ha resaltado que, si bien "los iraníes nunca han empezado ninguna guerra durante los últimos 200 años, no han dudado ni dudarán a la hora de defender la patria".

En este sentido, ha esgrimido que Irán "puede decir más alto que nunca que los sionistas son terroristas y agresores" y ha añadido que "la venganza y la defensa es un derecho legítimo". "Hay que estar más unidos que nunca, sin diferencias políticas, para dar una dura respuesta a este régimen terrorista e infanticida", ha manifestado.

Teherán ha explicado así que "defender la tierra, el agua, el cielo, a los niños, generales, científicos y al resto de ciudadanos es responsabilidad y deber del Gobierno de Irán y de sus Fuerzas Armadas, que no se achicarán". "No se debe hablar con un régimen depredador si no es con el lenguaje de la fuerza", ha puntualizado.

"El mundo entiende mejor ahora la insistencia de Irán en su derecho al enriquecimiento, la tecnología nuclear y sus capacidades balísticas (...), ya que estos hechos (en referencia a los últimos bombardeos israelíes) reflejan qué régimen amenaza la seguridad de toda la región", según un comunicado publicado por el Ejecutivo iraní a través de su página web.

UN "PECADO IMPERDONABLE"

Asimismo, ha hecho hincapié en que las autoridades "han iniciado las medidas necesarias a nivel defensivo, político ilegal" para que Israel "lamente este momento" y "hacer que sea imposible que los sionistas duerman". "Nos vengaremos de cada uno de nuestros mártires y convertiremos la violación de la soberanía nacional iraní en un pecado imperdonable para el usurpador Israel", ha remarcado.

Por último, ha pedido al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que "defienda su dignidad frente al colapso del sistema internacional", si bien ha resaltado que Irán "no esperará a estas instituciones". "La venganza está cerca, cercana a la yugular de los sionistas terroristas", ha zanjado el Gobierno iraní.

Por su parte, las Fuerzas Armadas iraníes han condenado esta "flagrante agresión por parte del malicioso enemigo sionista" y ha adelantado que dará "una respuesta aplastante" a "los responsables, organizadores y los que apoyen este acto cobarde", según un comunicado recogido por la agencia de noticias iraní Mehr.

Israel ha lanzado durante la madrugada de este viernes un "ataque preventivo" contra Irán, unos bombardeos que han matado a varios altos cargos militares iraníes --entre ellos el comandante de la Guardia Revolucionaria y el jefe del Ejército, Hosein Salami y Hosein Baqeri, respectivamente--, así como científicos nucleares y otros civiles.

Tras ello, el Ejército israelí ha asegurado que ha detectado el lanzamiento de un centenar de drones por parte de las fuerzas iraníes, sin que las autoridades de Irán se hayan pronunciado sobre esta supuesta acción.