El Gobierno iraní denuncia que 230 niños han muerto por ataques de EEUU e Israel durante el primer mes de la guerra

Empleados de la Media Luna Roja de Irán buscan supervivientes tras un bombardeo israelí en Teherán - Europa Press/Contacto/Ircs

MADRID 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos 230 niños han muerto en Irán como consecuencia de los ataques conjuntos de EEUU e Israel que comenzaron hace un mes, según el último balance publicado este domingo por el Ministerio de Salud iraní.

El balance cifra además los niños heridos en alrededor de 1.800 y daños a medio centenar de centros de emergencia, 41 centros médicos y 199 centros de salud. Además, seis hospitales han sido evacuados y 38 ambulancias han sufrido daños.

El Ministerio estima que al menos 24 trabajadores sanitarios han muerto en estos ataques desde el estallido del conflicto.

En un balance adicional publicado el viernes, la ONG Activistas por los Derechos Humanos en Irán (HRA por sus siglas en inglés) estima que al menos 1.443 civiles iraníes han muerto desde el comienzo de los ataques iraníes hasta el pasado 23 de marzo.