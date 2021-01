El Gobierno de Italia sobrevive a la cuestión de confianza en el Senado

El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, en la cuestión de confianza de su Gobierno en el Senado. - Pool/LaPresse via ZUMA Press/dpa

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El Gobierno italiano, encabezado por el primer ministro, Giuseppe Conte, ha superado este martes la cuestión de confianza presentada ante el Senado, lo que da carpetazo a la crisis abierta tras el desplante de Matteo Renzi.

La votación, que se ha retrasado porque el pronunciamiento de dos senadores no constaba en un primer momento, se ha saldado con 156 apoyos a favor de Conte, 140 en contra y 16 abstenciones, según ha trasladado la prensa italiana. Eran necesarios 155 votos positivos para que el Ejecutivo italiano saliera airoso y la votación era más exigente en la Cámara Alta porque el Ejecutivo tenía un margen de apoyos más estrecho.

El voto favorable de dos parlamentarias de Forza Italia, inesperado, ha sido decisivo para superar el umbral. Su apoyo a Conte las ha dejado fuera del partido, según ha confirmado el fundador de la agrupación política, Antonio Tajani, a la agencia Adnkronos. Por su parte, los senadores de Italia Viva, el partido de Renzi, se han abstenido.

"El Gobierno también gana la confianza del Senado", se ha congratulado Conte en un mensaje difundido a través de su cuenta en la red social Twitter, donde ha señalado que "ahora el objetivo es hacer que esta mayoría sea aún más sólida".

"Italia no tiene un minuto que perder", ha agregado, recalcando el contexto de emergencia sanitaria y crisis económica desatado por la pandemia de COVID-19. El siguiente paso para el mandatario es decidir si llevar a cabo consultas con el presidente italiano, Sergio Mattarella, puesto que el Ejecutivo cuenta con una mayoría precaria.

"Si no salen los números, el Gobierno se va a casa", ha defendido Conte durante la jornada, al tiempo que ha sostenido que "siempre" ha estado "abierto al diálogo" y ha censurado que Italia Viva "ha elegido el camino de la soberbia". "Si tenemos la confianza, el equipo de Gobierno se fortalecerá", ha agregado.

Por su parte, tras la votación, Renzi ha reiterado que Conte "no tiene los números para seguir". "Tiene una pequeña mayoría en la Cámara y no la tiene en el Senado", ha agregado, al tiempo que ha aseverado que ya no tiene "ningún vínculo" y que se siente "libre".

Previamente, Renzi ha reiterado que Italia "necesita un Ejecutivo más fuerte" y ha criticado que el "enroque" de Conte es "dañino" para el país, según ha recogido el diario italiano 'Corriere della Sera'.

El Gobierno de Conte ya superó el lunes la cuestión de confianza presentada ante la Cámara de Diputados. La gota que colmó el vaso de Renzi, que rompió el Gobierno el miércoles pasado al anunciar la salida de las dos ministras de Italia Viva del Ejecutivo, fue el desencuentro por el plan de recuperación europeo.