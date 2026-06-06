El Gobierno lituano expulsa de la coalición a su socio populista por discrepancias sobre planes de defensa

Archivo - Remigijus Zemaitaitis, líder del partido político lituano Amanecer de Nemunas, en el centro de la imagen - Europa Press/Contacto/Xue Dongmei - Archivo

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La coalición de gobierno en Lituania se ha fracturado este sábado tras la decisión del socio mayor, los Socialdemócratas, de romper los vínculos con uno de sus acompañantes en minoría, el populista Amanecer de Nemunas, con el que ha exhibido serias discrepancias a la hora de declarar una postura unida sobre los planes de defensa en el marco de la guerra de Ucrania.

Con esta decisión, los Socialdemócratas se quedan con una ajustada mayoría de ocho escaños en el Parlamento lituano. El partido acumula 51 escaños más otro independiente, al que se suman los nueve que aportan la coalición de Granjeros Lituanos, Verdes y la Unión de Familias Cristianas. La oposición, antes de la expulsión de Amanecer de Nemunas, disfrutaba de 53 escaños y queda por ver si sumará los 18 asientos con los que cuenta el partido populista.

Dado que existe un grupo mixto con ocho diputados que puede poner las cosas muy difíciles al Gobierno, el plan inmediato es el de pedir a la formación Demócratas Por Lituania, con 14 escaños, que pase a integrar la coalición actual.

El presidente de los Socialdemócratas, Mindaugas Sinkevicius, ha defendido la decisión porque es "el camino correcto tanto para el partido como para el país" debido a las enormes discrepancias ideológicas con los tradicionalistas y prácticamente ultraconservadores del Amanecer de Nemunas. Su líder, Remigijus Zemaitaitis, fue condenado el año pasado en un caso pendiente de apelación por incitar al antisemitismo.

La gota que ha colmado el vaso ha sido la negativa del partido de Zemaitaitis a respaldar la construcción en Lituania de un campo de entrenamiento militar, como expresión de sus constantes quejas del incremento de gasto en defensa en un país que está dedicando el porcentaje del PIB más alto de la OTAN: un 5,38 por ciento.

Sinkevicius espera que las negociaciones con Demócratas Por Lituania, que lidera el exprimer ministro Saulius Skvernelis, prosperen en un plazo de dos semanas.