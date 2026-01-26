El Gobierno de Orbán reitera que Ucrania interfiere en las elecciones en Hungría para desbloquear su adhesión a la UE

Archivo - El primer ministro, Viktor Orbán, ante de participar en una cumbre europea celebrada en Versalles, pocas semanas después de la invasión rusa de Ucrania. - Kay Nietfeld/dpa - Archivo

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Hungría, liderado por Viktor Orbán, ha redoblado este lunes los ataques contra las autoridades de Ucrania al asegurar que están interfiriendo en los comicios legislativos de abril para lograr un cambio de Ejecutivo que desbloquee su adhesión a la Unión Europea (UE).

"Ucrania ha comenzado a interferir de manera abierta y descarada en las elecciones húngaras. Para ellos, el resultado es decisivo: si se mantiene un Gobierno nacional soberano, no entrarán en la UE, Hungría no se verá arrastrada a la guerra y no enviaremos el dinero de los contribuyentes húngaros para mantener un régimen corrupto", ha criticado el ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjarto, en un mensaje en redes sociales.

Según el titular de Exteriores, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y el ministro de Exteriores, Andri Sibiga, "han anunciado oficialmente su candidatura en las elecciones húngaras y han creado la rama de Kiev del Partido Respeto y Libertad (TISZA)", del opositor conservador Péter Magyar.

De acuerdo con el Gobierno ultranacionalista húngaro, si gana esta formación, a la que acusa de ser "el partido de Bruselas", "Ucrania obtendrá luz verde para entrar en la UE. Sus líderes dirán que sí a todo lo que Bruselas quiera, incluido a dar dinero húngaro para gobernar Ucrania", ha recalcado Szijjarto, llegando a asegurar que lo que está en juego en las elecciones del 12 de abril es elegir entre "Hungría o Ucrania".

Hungría y de Ucrania han protagonizado durante los últimos días un intenso cruce de acusaciones en las que ambas partes se han reprochado su posicionamiento y en el que Budapest señala a las autoridades ucranianas por injerencia electoral, mientras Kiev denuncia que el Ejecutivo de Orbán utiliza a la minoría húngara de Ucrania como rehén.

El choque comenzó tras unas declaraciones de Orbán en las que aseguró que "ningún Parlamento húngaro en los próximos cien años apoyará la adhesión de Ucrania a la UE", a las que Sibiga respondió afeando su cercanía con el presidente ruso, Vladimir Putin. "Tu jefe de Moscú no durará 100 años ni aunque estuviérais dispuestos a donarle todos los órganos. Algún día Ucrania se unirá a la UE", afirmó.

Orbán se enfrenta a unas elecciones legislativas para renovar los 199 asientos de la Asamblea Nacional, de los cuales ostenta actualmente 135. Estas elecciones se presentan como las más reñidas en una década tras la irrupción del partido que lidera el exmiembro de Fidesz, Péter Magyar, expareja de la antigua ministra de Justicia y aliada estrecha de Orbán, Judit Varga.

En las elecciones europeas, celebradas en 2024, Fidesz se hizo con el mayor número de eurodiputados pero perdió casi nueve puntos porcentuales respecto a los eurocomicios de 2019, en favor del partido de Magyar.