El Gobierno de Perú ofrece una ayuda de casi 100 euros a los hijos de transportistas asesinados

Archivo - Efectivos de la Policía peruana durante una manifestación contra el Gobierno de Dina Boluarte - Gian Masko/dpa - Archivo

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Perú ha propuesto este martes otorgar una ayuda económica valorada en 400 soles (casi 100 euros) destinada a los hijos de los transportistas asesinados por extorsión, un anuncio que llega en medio de los paros del sector en Lima y Callao en protesta por la criminalidad y la falta de seguridad y tras la muerte el pasado sábado de un conductor tras ser acribillado por desconocidos.

"Ya estamos preparando los expedientes y el objetivo y propósito es que puedan tener una asistencia económica bimensual de 400 soles por cada niño, niña o adolescente hasta que cumpla la mayoría de edad y se podría extender si continúa en estudios, además de todos los servicios que tenemos como Estado", ha explicado en rueda de prensa la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana Peña Cardoza.

Según ha indicado la titular de la cartera ministerial en su comparecencia recogida por el diario 'La República', los menores de edad y familiares de las víctimas recibirán, además del bono, acompañamiento psicólogico.

El anuncio de Peña llega después de que cuatro mujeres, cuyos maridos han resultado heridos en el marco de estos actos violentos contra transportistas, han realizado una sentada en San Juan de Lurigancho para reclamar una respuesta del Gobierno ante los gastos médicos generados por los ataques a sus esposos.

Preguntada al respecto, la ministra ha declarado que "hemos tomado conocimiento de estas actividades que han hecho las esposas de estos cuatro conductores". "La acción concreta que estamos haciendo, primero, es el ofrecimiento de ayuda psicológica y emocional, que no es menor, es muy importante estabilizar y proteger a la familia. Detrás de una víctima, hay una familia", ha agregado.

Este mismo martes, el Gobierno de Perú y los principales sindicatos del sector han alcanzado un principio de acuerdo para hacer frente a la inseguridad de los transportistas, por lo que se han suspendido las protestas.