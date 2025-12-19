El Gobierno de Reino Unido anuncia que sufrió un ciberataque en octubre

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de Reino Unido. - Europa Press/Contacto/Loredana Sangiuliano
MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -
El secretario de Estado de Comercio británico, Chris Bryant, ha anunciado este viernes que el Gobierno sufrió un ciberataque el pasado mes de octubre, por lo que ha confirmado así algunas informaciones publicadas durante las últimas semanas por medios de comunicación de Reino Unido.
Bryant, que ha descartado en declaraciones a la cadena de televisión Sky News que exista un riesgo alto para "cualquier individuo", no ha dado detalles sobre la posible autoría del ataque, que el diario 'The Sun' achaca a China.
El ministro ha pedido permanecer "cautelosos" respecto a este tipo de acusaciones y ha afirmado que "ciertamente, se produjo un ciberataque en octubre que afectó fundamentalmente al Ministerio de Exteriores".
"Algunas informaciones que se han ido publicando entran más en el campo de la especulación. A menudo, la investigación lleva mucho tiempo, pero estamos acercándonos. Hubo un problema técnico, pero creo que el riesgo es bajo para la mayoría", ha apuntado.
"No quiero especular sobre esto. No está muy claro de dónde salen algunas cosas", ha expresado al referirse a las informaciones que responsabilizan al grupo chino Storm 1849 de estar detrás.