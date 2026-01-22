El Gobierno de Sudán aprueba unos Presupuestos de emergencia para 2026 en su primera reunión en Jartum

Archivo - Imagen de archivo del jefe del Ejército de Sudán y presidente del Consejo Soberano de Transición, Abdelfatá al Burhan - -/Saudi Press Agency/dpa - Archivo

El Gobierno de Sudán y el Consejo Soberano de Transición han aprobado unos Presupuestos de emergencia para 2026 en su primera reunión en la capital, Jartum, desde el estallido en abril de 2023 de la guerra con las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), que ha sumido al país africano en una enorme crisis humanitaria.

La reunión, encabezada por el jefe del Ejército y presidente del Consejo Soberano de Transición, Abdelfatá al Burhan, ha sido además la primera celebrada por estos organismos en 2026, por lo que supone el reinicio de las labores del Ejecutivo, según ha recogido la agencia estatal sudanesa de noticias, SUNA.

El ministro de Información sudanés, Jalid Aleisir, ha confirmado que "las instituciones nacionales y ejecutivas operan con un elevado nivel de eficiencia" y ha desvelado que también se han aprobado varias leyes, si bien por ahora no hay más detalles al respecto.

"Nos satisface anunciar a nuestro pueblo (...) que estamos llevando a cabo nuestras funciones desde el corazón de Jartum", ha manifestado, después de que el Ejército recuperara la capital en marzo de 2025, después de estar en manos de los paramilitares desde el estallido de la guerra.

En este sentido, ha pedido a la población que regrese a sus hogares en la ciudad y ha ensalzado los "inmensos sacrificios" de las Fuerzas Armadas en la 'Batalla de la Dignidad', nombre que dan las autoridades del país africano a los combates contra las RSF y sus aliados.

La guerra civil de Sudán estalló a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar RSF en el seno del Ejército, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó en 2021 al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.