El gobierno tecnócrata de Gaza pide "control total" para facilitar la entrada de ayuda y la reconstrucción

MADRID 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Comité Nacional para la Administración de Gaza (CNAG), el gobierno tecnócrata que asumirá la gestión del enclave palestino en virtud del plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump, ha planteado la necesidad de que tenga "control total" en el territorio para facilitar la entrada y distribución de ayuda humanitaria y el inicio de la reconstrucción.

"El control total del CNAG es por consiguiente esencial para desbloquear el apoyo internacional a la recuperación, la reconstrucción y garantizar una retirada israelí completa y el restablecimiento de la normalidad", ha planteado el organismo en un comunicado.

Aboga así por un "control total administrativo, civil y policial" que "no es meramente procedimiental". "No se puede esperar que el CNAG desempeñe sus responsabilidades sin un control total administrativo, civil y policial para aplicar su mandato con eficacia. La responsabilidad debe ir con las herramientas necesarias para cumplir", ha argumentado.

La "prioridad absoluta" del CNAG será que haya un flujo de ayuda humanitaria, impulsar la recuperación, la reconstrucción y "finalmente generar las condiciones para la unidad de nuestro pueblo".

El CNAG ha expresado también su satisfacción por la reciente declaración de las actuales autoridades gazatíes, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), sobre su disposición a entregar la autoridad al gobierno tecnócrata acordado.

"La reciente declaración de disposición para una transición ordenada es un paso crucial para cumplir nuestro mandato como administración de transición para Gaza", ha señalado. Esta transición es "una oportunidad crítica" para "parar la catástrofe" y la "agonía inimaginable" que sufre "nuestro pueblo".

El pasado 2 de febrero Hamás informó de que había "completado los procedimientos necesarios" para la transferencia de competencias y señaló que un comité integrado por representantes de varias facciones, clanes y la sociedad civil supervisará la entrega.

El CNAG se coordinará con la Junta de Paz encabezada por el presidente estadounidense de cara a la aplicación de la segunda fase de la propuesta de Washington, en la que está previsto que Hamás deponga las armas y que las tropas israelíes se retiren de Gaza, donde una fuerza internacional estará a cargo de mantener la paz durante el proceso de reconstrucción.