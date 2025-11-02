El Gobierno venezolano pide retirar la nacionalidad a otro opositor, Yon Goicoechea

MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior, Justicia y Paz de Venezuela ha solicitado al Tribunal Supremo de Justicia venezolano (TSJ) retirar la nacionalidad venezolana al opositor Yon Goicochea, tras sus llamamientos a una intervención militar extranjera.

El comunicado recuerda "el deber de todo venezolano y venezolana de honrar la Patria, proteger la soberanía y resguardar la integridad territorial".

La petición de retirada de la nacionalidad "se formula en razón del llamado público realizado por el referido individuo a solicitar y cooperar con fuerzas extranjeras para la invasión y ocupación militar de Venezuela, perseguir y exterminar funcionarios y funcionarias de los distintos cuerpos de seguridad y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, así como el asesinato masivo de venezolanos y venezolanas que hacen parte de los movimientos y organizaciones del Poder Popular".

El Ministerio de Asuntos Exteriores y el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) "procederán a tomar las medidas administrativas correspondientes para la eliminación de todo documento que lo identifique como ciudadano venezolano".

"El Estado venezolano, inspirado en el pensamiento del Libertador Simón Bolívar, ratifica su compromiso con la defensa de la soberanía nacional, la paz del pueblo venezolano y la dignidad de la Patria, frente a toda forma de entrega, traición o complicidad con potencias extranjeras", concluye el comunicado.

El propio Goicoechea, quien cuenta con nacionalidad española, especulaba el pasado jueves con la retirada de la nacionalidad. "Payaso, no me dejan ir a Venezuela porque voy preso. No me dan documentos venezolanos desde hace años. ¿Qué me van a quitar? ¿Mi sentimiento? ¿Haber nacido en Venezuela? No tienen poder para eso. Eres un payaso triste y pronto payaso, triste y preso", publicó en respuesta a un comentario publicado en X por el también opositor Luis Ratti.

"Yon Goicoechea y Lester Toledo hoy ingresan formalmente a la lista para que ya no tengan ninguna relación legal como venezolanos, ¡pasan a ser exvenezolanos!", dijo Ratti.

El pasado 25 de octubre Venezuela anunció la retirada con efecto inmediato del pasaporte del dirigente opositor venezolano Leopoldo López, residente en España, así como la apertura de un proceso para la retirada de la nacionalidad.

López vive en España desde octubre de 2020 tras pasar casi siete años encarcelado en Venezuela. Ha defendido abiertamente en diversas ocasiones una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, un escenario que considera "absolutamente legitimo" teniendo en cuenta el "golpe de Estado" que, en su opinión, perpetró el presidente Nicolás Maduro en las elecciones de julio de 2024.