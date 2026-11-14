El Gobierno de Venezuela y la oposición comienzan la cuarta ronda de diálogo sin la presencia de Corina Machado

Cuarta ronda de diálogo entre el Gobierno interino de Venezuela y la oposición, la Asamblea Nacional de 2015 - ASAMBLEA NACIONAL DE VENEZUELA

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno interino de Venezuela y la oposición han empezado la cuarta ronda de negociaciones impulsadas por Estados Unidos este viernes en Caracas, que se prevé que duren aproximadamente una semana y sin la participación de la líder opositora, María Corina Machado, para discutir las reformas electorales.

Según ha confirmado al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ya ha comenzado la "cuarta ronda de diálogo" con la oposición venezolana --denominada como Asamblea Nacional de 2015--, consolidándose así el "diálogo democrático" para avanzar en reformas legales e institucionales que permitan convocar elecciones presidenciales.

Las conversaciones se desarrollan a puerta cerrada en un hotel de la capital venezolana, sin acceso a declaraciones públicas y con previsión de extenderse durante una semana, con una posible prórroga, según ha recogido el diario venezolano 'El Nacional'.

Si bien el Gobierno interino no ha publicado su agenda para esta cuarta ronda de diálogo, a lo largo del proceso ha insistido en dos demandas centrales, el levantamiento de las sanciones internacionales y la devolución del oro retenido en el Banco de Inglaterra. Ambos puntos fueron ya acordados inicialmente, pero siguen pendientes de cumplirse.

Por su parte, la presidenta de la Asamblea Nacional 2015, Dinorah Figuera, ha destacado en sus redes sociales su intención de "dar la cara" y trabajar por una "democracia plena", recordando la importancia de la "consolidación del Tribunal Supremo de Justicia", clave para sentar las bases jurídicas de unas futuras elecciones presidenciales.

Así, Figuera ha confirmado que planea incorporar al diálogo el tema del "Consejo Nacional Electoral", en referencia a la reestructuración integral del organismo y a la reforma de las condiciones electorales para garantizar unas futuras elecciones presenciales transparentes.

Mientras, otros miembros de la AN 2015 han reafirmado sus demandas sobre la libertad de expresión, asegurando que "nadie tiene derecho a perseguir a alguien por alzar la voz y por pensar distinto" y han señalado que aspiran a "ampliar las garantías políticas" en este nuevo proceso y a lograr que "no haya presos políticos".

Según la hoja planteada por el Gobierno de Estados Unidos, una vez que se elijan a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), se prevé que Rodríguez declara la falta absoluta de la presidencia. Este paso activaría el plazo constitucional de seis meses para la convocatoria de nuevas elecciones presidenciales, de acuerdo con 'El Nacional'.

Esta cuarta ronda está marcada por ser la primera desde el regreso al país de la dirigente opositora María Corina Machado, aunque su organización política no forma parte de las delegaciones presentes en la mesa ni se prevé su asistencia.