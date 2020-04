El Gobierno de Zimbabue autoriza la medicina tradicional para tratar el coronavirus

Los habitantes de la segunda ciudad del país estarán más de cuatro días a la semana sin agua corriente

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zimbabue ha autorizado a un médico tradicional a tratar a pacientes de coronavirus con hierbas, lo cual ha generado malestar en el sector sanitario, que teme que ello afecte a los esfuerzos para frenar la pandemia en el país, que ya deja dos muertos.

En un documento oficial, el Ministerio de Sanidad señala que el Gobierno "reconoce el uso de la medicina tradicional" por ello, considera que los médicos tradicionales registrados "pueden prescribir o administrar la medicina tradicional a sus pacientes".

La nota, fechada a principios de abril, autoriza en concreto a un médico tradicional que dice tener "una medicina de hierbas que se cree que alivia los síntomas relacionados con el Covid-19" y pide que se le permita administrarla a los pacientes que así lo deseen.

En declaraciones a Voice of America, el presidente del Colegio de Médicos de Salud Pública de Zimbabue, Nyika Mahachi, ha defendido que en la fase actual de la pandemia "no podemos probar suerte con una medicina tradicional que no está probada".

"Incluso con los medicamentos que nosotros tenemos, ninguno de ellos ha demostrado ser efectivo para el tratamiento o la cura del Covid-19", ha subrayado, lamentando el paso dado por el Gobierno. "Espero que esto no sea una verdadera aprobación" y que el Ministerio de Salud "aborde urgentemente esto", ha añadido.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Médicos Tradicionales de Zimbabue, Tribert Chishanyu, ha celebrado el gesto del Gobierno del presidente Emmerson Mnangagwa. "La práctica de la medicina tradicional es más vieja (...) que la ciencia y es aceptada por la mayoría de los zimbabuenses", ha subrayado.

"Si a los científicos modernos se les da la oportunidad de probar cada vez que hay una emergencia sanitaria, por qué nosotros no podemos hacer lo mismo con la medicina tradicional", ha planteado en declaraciones al citado medio.

"Estamos tratando los síntomas relacionados con el Covid-19 así que con un poco de suerte podríamos ser capaces de tratar el Covid-19", ha añadido, asegurando que también están consultando a "mediums" con la esperanza de encontrar dicho tratamiento.

Entretanto, el Ministerio de Salud confirmo este martes la segunda víctima mortal en el país, un hombre fallecido el sábado en Bulawayo, la segunda ciudad de Zimbabue. Hasta el momento, el país africano ha registrado once casos de coronavirus.

REDUCCIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA EN BULAWAYO

Precisamente, las autoridades de Bulawayo han anunciado este miércoles que el servicio de agua potable quedará interrumpido durante cuatro días y medio a la semana en el marco de las drásticas medidas adoptadas ante la falta de agua.

Así, está previsto que el servicio quede suspendido durante 108 horas a la semana pero, si esta medida no es suficiente para la reducción del consumo, entonces el Ayuntamiento de la ciudad ha advertido de que podría limitar aún más el suministro, según informa el diario local 'Chronicle'.

La reducción en el suministro, en plena pandemia de conoravirus, se debe a los bajos niveles de agua en la presa que abastece a la ciudad, de 650.000 habitantes, debido a una fuerte sequía. La ciudad, según Bloomberg, ya comenzó a racionar el agua el año pasado debido a sus limitados recursos.