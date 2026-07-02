González defiende que Machado "tiene derecho a entrar a Venezuela" entre especulaciones sobre su vuelta

Archivo - La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, y el excandidato opositor, Edmundo Gonzalez - Jimmy Villalta / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El opositor venezolano Edmundo González, ha defendido este jueves que la opositora y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado "tiene derecho a entrar en Venezuela", entre especulaciones sobre su posible regreso al país, del que salió precisamente para recibir en diciembre de 2025 el citado galardón en Noruega.

"Hay principios que no admiten negociación. El derecho de todo venezolano a entrar, permanecer y regresar a su propio país no depende de una autorización del poder", ha señalado González en un mensaje en redes sociales, en el que ha resaltado que se trata de "un derecho reconocido por la Constitución y por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos".

Así, ha recalcado que Machado, "como cualquier venezolano", "tiene el derecho de entrar a Venezuela". "Defender ese derecho es defender una garantía que pertenece a todos los ciudadanos, más allá de cualquier posición política", ha manifestado, antes de subrayar que "un país no puede reconstruirse mientras sus ciudadanos dependan del permiso del poder para volver a casa".

"Venezuela volverá a ser una República y en ese momento los venezolanos ejercerán sus derechos", ha señalado, días después de que la propia Machado, quien ha asegurado en reiteradas ocasiones desde su salida que planea volver al país, la última de ellas el domingo, cuando destacó que lo hará "muy pronto", tras los devastadores terremotos en Venezuela.

Machado afirmó el domingo en una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense Fox News que "ha llegado el momento" de volver a Venezuela, al tiempo que sostuvo que considera su "deber" el "acompañar" a la población tras los seísmos, que dejan cerca de 2.300 muertos y 11.000 heridos, según el último balance facilitado por las autoridades.

El país sudamericano está encabezado en estos momentos por Delcy Rodríguez, nombrada presidenta encargada tras la operación militar lanzada en enero por Estados Unidos contra Caracas, que se saldó con más de un millar de muertos y la captura del entonces mandatario, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, ambos trasladados a territorio estadounidense.

Por su parte, González llegó en septiembre de 2024 a España tras salir de Caracas en un avión de las Fuerzas Aéreas españolas tras pasar más de un mes amparado en dependencias diplomáticas de Países Bajos, después de su derrota frente a Maduro en las elecciones de ese año, marcadas por denuncias de fraude por parte de la oposición.