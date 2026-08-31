Grecia acuerda con Israel la compra de sistemas de defensa antiáereos por valor de 3.000 millones

Archivo - Imagen de archivo un sistema militar israelí 'Honda de David' tras el lanzamiento de un misil. - -/ Israel Ministry Of Defense Sp / Dpa - Archivo

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Israel y Grecia han firmado este lunes un acuerdo multimillonario de 3.000 millones de euros, una cifra récord, con el que Grecia adquirirá varios sistemas de defensa antiaérea fabricados en Israel para su despliegue en el país helénico bajo el nombre de 'Escudo de Aquiles'.

El acuerdo contempla la exportación por parte de Israel de varios sistemas, entre ellos el 'Honda de David' y el 'SPYDER', armamentos de las fuerzas israelíes fabricados por la empresa tecnológica Rafael. También se suministrará el sistema de misiles tierra-aire 'Barak', de Israel Aerospace Industries, según ha indicado el Ministerio de Defensa israelí en un comunicado.

El plan prevé que Grecia combine los sistemas que ya posee con sistemas israelíes avanzados, además de sistemas Patriot y otras capacidades. Se estima que más de una decena de empresas griegas se sumen al proyecto.

Así, ha afirmado que se trata del "mayor acuerdo de exportación en materia de defensa de la historia de las relaciones entre Israel y Grecia, y uno de los mayores en la historia del Estado de Israel" y ha destacado que esto permitirá a Israel "suministrar a otro país por primera vez un sistema de defensa completo contra una amplia gama de amenazas, incluidos los misiles balísticos y los drones".

El pacto ha sido firmado en la sede del Ministerio de Defensa israelí en la localidad de Tel Aviv por el director general de la citada cartera, Amir Baram, y su homólogo griego, Ioannis Bouras.

"En virtud de este acuerdo, Israel construirá para Grecia un sistema de defensa aérea integral, basado íntegramente en sistemas de fabricación israelí y en la amplia experiencia operativa que el aparato de defensa israelí ha adquirido durante la guerra", recoge el texto. Además, las partes han firmado un acuerdo complementario valorado en 26 millones de euros para la venta de los sistemas 'Drone Dome' de la empresa Rafael.

Además, el Ministerio ha afirmado afirma que Israel "ampliará la cooperación industrial en materia de defensa con Grecia, incluyendo la transferencia de conocimientos y tecnología a la industria local".

"Este proyecto marca otro hito en la cooperación en defensa entre Israel y Grecia, un socio estratégico clave en el Mediterráneo Oriental. La elección por parte de Grecia de la tecnología israelí como pilar fundamental de su programa de desarrollo de defensa aérea más ambicioso de la última década refleja la profunda confianza que existe entre ambos países", ha sostenido.

Por su parte, el ministro de Defensa, Israel Katz, ha hecho hincapié en que su visita a Grecia hace unos meses "fue una muestra más de la profundidad de la relación estratégica entre Israel y Grecia, y de la firma determinación de seguir fortaleciéndola".

"En aquella reunión (con su homólogo, Nikos Dendias), acordamos reforzar la cooperación en materia de seguridad entre ambos países. Israel y Grecia comparten intereses estratégicos comunes y se enfrentan a desafíos regionales comunes. Precisamente en un momento en que elementos con ambiciones hegemónicas buscan expandir su influencia y desestabilizar la región, Israel y Grecia continuarán profundizando su cooperación estratégica y en materia de seguridad, y actuarán con determinación para preservar la estabilidad y fortalecer su seguridad e intereses comunes", ha aclarado Katz.