Grecia denuncia el "peligroso" hallazgo en sus aguas de una lancha no tripulada ucraniana cargada con explosivos

Archivo - El ministro de Exteriores de Grecia, Giorgos Gerapetritis. - Europa Press/Contacto/Dimitrios Karvountzis

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Grecia, Giorgos Gerapetritis, ha denunciado este martes el "peligroso" hallazgo en aguas cercanas a la isla de Lefkada de una lancha no tripulada perteneciente al Ejército de Ucrania cargada con explosivos, al tiempo que ha alertado de que Atenas "no permitirá que se desarrollen acciones militares en el Mediterráneo".

El hallazgo del vehículo, detectado por un pescador hace dos semanas y que ha sido ya remolcado, ha sido descrito como un "incidente especialmente grave", según el ministro, que ha asegurado que informará de lo sucedido a sus homólogos europeos en Bruselas. "Ya está investigándose, y cuando se ponga fin a la pesquisa se sacarán las conclusiones técnicas necesarias antes de que el Gobierno griego tome cartas sobre el asunto", ha señalado.

"Una lancha no tripulada frente a las costas griegas es algo inconcebible. Este incidente crea un gran problema para la libertad de la navegación, la seguridad de los ciudadanos, la economía y, por supuesto, el medio ambiente", ha afirmado el ministro, que ha amenazado con adoptar medidas adecuadas de respuesta.

A pesar de que Gerapetritis no ha abordado el origen exacto de esta lancha, el pasado 12 de mayo el ministro de Defensa de Grecia, Nikos Dendias, informó de que la misma era de origen ucraniano, un extremo que Kiev ha seguido negando desde entonces.