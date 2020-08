Grecia ordena el cierre de los bares a medianoche entre nuevas restricciones ante los rebrotes

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno griego ha anunciado el cierre de todos los bares y restaurantes en Atenas, Tesalónica y varias islas del país, y limitado las concentraciones públicas a un máximo de 50 personas en los principales focos de contagios, en un esfuerzo para detener los rebrotes de coronavirus que han aparecido en los últimos días.

El país ha confirmado en las últimas horas un total aproximado de 6.300 contagios tras registrar aumentos de casos diarios nunca vistos ni siquiera durante la primera oleada de la enfermedad (235 en el último balance).

Esta situación ocurre en plena temporada turística y a pocas horas de una festividad religiosa de extraordinaria importancia para los ortodoxos como el Tránsito de la Virgen María, este próximo sábado, entre nuevos aumentos récord en Atenas y Salónica, relacionados precisamente con los locales de ocio nocturnos.

De hecho, en localidades como Mikonos, la Policía se ha visto obligada a segmentar las fiestas en villas privadas en medio de los crecientes temores de que tales eventos sean "súper propagadores" del virus.

Todas estas restricciones estarán en vigor hasta el próximo 24 de agosto, según ha anunciado el viceministro de Protección Civil, Nikos Hardalias.

En este sentido, el primer ministro del país, Kiriakos Mitsotakis, ha pedido a los jóvenes que sean conscientes de la situación. "Ojo: no sois invencibles, y vuestros padres, abuelos y abuelas todavía menos. No me cansaré de repetir esto para que no nos encontremos en la desagradable posición desagradable de tener que tomar medidas más drásticas de las que quisiéramos", recoge el diario 'Kathimerini' en su edición digital.