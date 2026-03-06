Grecia traslada una batería Patriot al norte del país para proteger a Bulgaria

Archivo - Batería de misiles Patriot en Estados Unidos - EJÉRCITO DE ESTADOS UNIDOS - Archivo

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Grecia ha anunciado este viernes el traslado de una batería antimisiles de tipo Patriot al norte del país para elevar la protección de Bulgaria, tras la solicitud de las autoridades de Sofía en este sentido.

En un comunicado, el Ministerio de Defensa heleno confirma que una batería Patriot será trasladada, "en las próximas horas", a una zona en el norte del territorio griego "para la cobertura antibalística de una gran parte del territorio de Bulgaria".

Este paso llega tras los contactos entre el Ministro de Defensa griego, Nikos Dendias, y su homólogo de Bulgaria, Atanas Zaprianov. "Pude informarle hoy de que Grecia proporcionará medios y personal para la protección de Bulgaria", ha informado el propio Dendias en unas declaraciones difundidas por el Ministerio.

Como parte de este refuerzo dos aviones de combate F-16 se reposicionarán a un aeropuerto en el norte de Grecia, "con la misión exclusiva de proporcionar cobertura adicional a Bulgaria". Este despliegue irá acompañado del traslado de dos oficiales superiores de la Fuerza Aérea griego al centro de Operaciones de las Fuerzas Armadas de Bulgaria en Sofía.

"Quiero dejar claro que las medidas mencionadas se tomaron a petición de Bulgaria, país miembro de la OTAN y de la UE, y no afectan en lo más mínimo la posibilidad de protección antibalística del territorio griego", ha recalcado el titular de Defensa de Grecia.

Este sistema de defensa antiaéreo, considerado el más avanzado de su tipo, ha estado en el centro del debate europeo cuando Ucrania solicitó a sus aliados el suministro de este material con el que cuentan Países Bajos, Rumanía, Alemania, Grecia o España.