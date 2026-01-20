Groenlandia no espera una intervención militar de EEUU, pero se prepara "para lo peor"

Archivo - Jens-Frederik Nielsen, primer ministro de Groenlandia. - Europa Press/Contacto/Kristian Tuxen Ladegaard Ber

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, ha señalado este martes que si bien no esperan sufrir un ataque militar de Estados Unidos, ha pedido a los habitantes de la isla que se preparen "para lo peor".

"Hay que estar preparado para lo peor, aunque sea poco probable", ha advertido Nielsen en una rueda de prensa junto al ministro de Economía, Múte Bourup Egede, para informar de las últimas novedades con respecto a esta crisis, el mismo día en el que ha llegado a la isla un contingente militar danés.

Por su parte, Egede ha puesto de relieve que "toda la sociedad se ve afectada emocional y mentalmente" por lo que está ocurriendo. "Todos lo sentimos", ha dicho el ministro de Economía, quien ha pedido a los groenlandeses estar preparados ante "aún más presión", según recoge el semanario local 'Sermitsiaq'.

"Aunque no parece que se utilizará la fuerza militar, debemos prepararnos para todo, porque la nación que nos presiona no ha cambiado de opinión", ha apuntado en alusión al presidente estadounidense, Donald Trump, que tiene previsto este miércoles abordar la cuestión con "las distintas partes" en Davos, durante el Foro Económico Mundial.

"Debemos estar preparados y generar seguridad en la sociedad. Aunque parezca improbable, estaremos preparados para cualquier cosa que pueda suceder", ha transmitido Egede, quien ha recordado que Washington no ha descartado la posibilidad de una intervención militar en la isla.

Mientras tanto, Groenlandia seguirá agotando la vía diplomática con Washington. Nielsen ha valorado como un "buen avance" las conversaciones sobre aumentar la presencia militar estadounidense en la isla para cumplir con esas demandas de seguridad a las que apela Trump para justificar una posible anexión.