El gobernador de California afea la "complicidad" de líderes europeos ante las demandas de Trump sobre Groenlandia

Archivo - El gobernador de California, Gavin Newsom - Europa Press/Contacto/JosĂ�Â Luis Villegas

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, ha criticado este martes la "complicidad" de los líderes europeos ante las demandas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Groenlandia, isla autónoma perteneciente a Dinamarca y ubicada en el Ártico.

"Es hora de ponerse las pilas. Es hora de ponerse serios y dejar de ser cómplices. Es hora de mantenerse firmes, con carácter. (...) No soporto esta complicidad. La gente se está rindiendo. Debería haber traído un montón de rodilleras para todos los líderes mundiales", ha dicho en declaraciones a la prensa en el marco del Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza.

Newsom ha sostenido que "es simplemente patético": "Espero que la gente entienda lo patéticos que se ven en el escenario mundial. Al menos desde una perspectiva estadounidense es vergonzoso", ha incidido el político demócrata.

Asimismo, ha defendido que "los europeos deberían decidir por sí mismos qué hacer" y ha aseverado que Trump "está tomando a la gente por tonta" y "es vergonzoso". En este sentido, ha expresado que "esto no es diplomacia, sino estupidez". "Te unes con él o te devora. Una cosa o la otra", ha añadido.

Newsom sugiere que a los políticos estadounidenses que se arrodillan con el presidente se les den rodilleras para que les sea más fácil arrodillarse, y las vende en su sitio web. "Para que su humillación ante Trump no tenga que vestirse de rojo republicano", reza el anuncio, que llevan una copia de la firma del mandatario.

Los líderes europeos se han mostrado reticentes a una ruptura de relaciones con Estados Unidos, a pesar de las demandas respecto a una eventual anexión de Groenlandia de Trump, que en los últimos días ha amenazado con imponer aranceles a Gobierno europeos.