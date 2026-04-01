Grupo de 15 países europeos, incluida España, se muestran "consternados" por la escalada de violencia en Líbano

Colas de humo en un edificio en Beirut tras un ataque aéreo de Israel - Europa Press/Contacto/Abdul Kader Al Bay

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Exteriores de 15 países europeos, incluido España, se han mostrado "consternados" por la escalada de violencia en Líbano, donde cerca del 25% de la población se encuentra desplazada desde el pasado 2 de marzo, por lo que han pedido al partido-milicia chií Hezbolá y a Israel que cesen sus ataques.

"Estamos consternados por la dramática situación y la renovada escalada de violencia en Líbano, donde ya hay 1,2 millones de personas desplazadas internamente, lo que representa aproximadamente el 25% de la población total", han manifestado en un comunicado conjunto los ministros de Bélgica, Croacia, Estonia, Finlandia, Islandia, Italia, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Moldavia, Noruega, Polonia, San Marino, España y Suecia.

Los 15 países han condenado "enérgicamente la decisión" de Hezbolá de atacar a Israel en apoyo de Irán, una acción que tuvo lugar días después de que Israel lanzara junto a Estados Unidos una ofensiva sorpresa contra territorio iraní, matando al entonces líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, entre otros altos cargos.

El grupo chií, han defendido, "debe cesar inmediatamente todas las acciones hostiles contra Israel y desarmarse", aludiendo a las resoluciones emitidas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y han reafirmado su apoyo a los "esfuerzos" del Gobierno libanés en este sentido. "Esos esfuerzos deben ser apoyados en lugar de socavados. Sigue siendo esencial que la comunidad internacional continúe apoyando a las Fuerzas Armadas Libanesas", han apuntado.

Los ministros europeos han extendido a Israel su petición de terminar con los ataques en Líbano, instando a las autoridades israelíes "a respetar plenamente la soberanía y la integridad territorial" del país vecino. Asimismo, han recordado al Ejecutivo de Benjamin Netanyahu su "obligación de cumplir plenamente con el Derecho Internacional Humanitario, incluidos los principios de distinción, proporcionalidad y precaución".

"Subrayamos la importancia de la protección de los civiles y de los bienes de carácter civil. Los ataques contra civiles, personal sanitario, trabajadores humanitarios, periodistas, infraestructuras civiles e instalaciones son injustificados e inaceptables. Deben cesar de inmediato", han señalado, después de que la oleada de ataques israelíes haya provocado más de 1.300 víctimas mortales, incluidos más de un centenar de menores de edad, así como periodistas y profesionales sanitarios.

CONDENA A LOS CONTINGENTES DE LA FINUL

Los 15 han manifestado asimismo su apoyo a la Misión Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) y han condenado "todos los ataques contra los contingentes" del organismo, donde en los últimos días han muerto dos cascos azules de Indonesia. "La seguridad de los cascos azules de la ONU debe garantizarse en todo momento", han recalcado.

Los titulares de Exteriores han recordado que "todas las partes deben respetar" el acuerdo de alto el fuego de noviembre de 2024, tras lo que Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra territorio libanés, y han pedido "encarecidamente a Israel a aceptar el llamamiento de las autoridades libanesas para mantener negociaciones directas" en medio de la guerra desatada hace un mes en la región.

"Los esfuerzos para apoyar la estabilización en Líbano son fundamentales para lograr una paz y seguridad duraderas en Oriente Próximo. La desescalada es urgente. La diplomacia debe prevalecer", han subrayado.

Por otra parte, los ministros, que han asegurado que seguirán movilizando "ayuda de emergencia y humanitaria considerable para apoyar" a Líbano, han pedido "un acceso humanitario pleno, seguro y sin obstáculos a todas las poblaciones afectadas" en el país y han emplazado a la comunidad internacional a movilizarse para ayudar a los libaneses.