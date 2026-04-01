Kallas y nueve países europeos abogan por una negociación "directa" entre Líbano e Israel en pro de la coexistencia

La Alta Representante de Política Exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Wiktor Dabkowski

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de Política Exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha emitido este martes junto a los ministros de Exteriores de nueve países de Europa, entre los cuales no consta el español, un comunicado conjunto en el que abogan por una "negociación política directa" entre Líbano e Israel en pro de acabar con la escalada de hostilidades en la zona y de lograr una "coexistencia regional pacífica".

"Hacemos un llamamiento a la negociación política directa entre Líbano e Israel, que pueda contribuir a poner fin de manera duradera a este conflicto y sentar las bases para una coexistencia regional pacífica", han subrayado los firmantes tras reivindicar la importancia de proteger a Líbano de la injerencia extranjera a partir del "fortalecimiento" de su Estado, instituciones y soberanía.

Concretamente, el documento ha sido signado por los responsables de las carteras de Exterior de Bélgica, Croacia, Chipre, Francia, Italia, Malta, Países Bajos, Portugal y Reino Unido, amén de la alta representante de la UE. En él, todos ellos han trasladado su "pleno apoyo" al Gobierno y pueblo de Líbano, quienes, han lamentado que "una vez más" sean ellos quienes sufran "las dramáticas consecuencias de una guerra que no es la suya".

"Expresamos nuestras condolencias a las familias de las víctimas y nuestra solidaridad con la población civil afectada por esta guerra, tanto en el Líbano como en Israel", especifica el texto enmarcado en un contexto en el cual las autoridades israelíes han declarado su intención de alcanzar con unidades terrestres el río Litani, frontera geográfica entre el sur de Líbano y el resto del país, algo que ha hecho saltar todas las alarmas en Beirut por el temor a una nueva anexión territorial de Israel.

A propósito de esta ofensiva han perdido la vida ya más de 1.250 personas en Líbano, con 3.600 heridas y más de un millón de desplazados. Israel ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra el país, a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024, argumentando que actúa contra actividades del partido-milicia chií libanés Hezbolá.

En el documento conjunto, sus impulsores han animado al Ejecutivo libanés a aplicar "medidas concretas e irreversibles" a fin de "restablecer" su soberanía en "todo el territorio", incluido el monopolio estatal de las armas; a la par que han pedido reformas económicas y financieras, de acuerdo con los requisitos del Fondo Monetario Internacional (FMI), para lograr convertir a sus fuerzas de seguridad en los "únicos garantes independientes" de la soberanía nacional.

Esta situación se la han atribuido los firmantes a Hezbolá, cuyos "ataques en apoyo de Irán contra Israel" han condenado "enérgicamente", urgiendo además su "cese de inmediato" a fin de evitar una "mayor escalada del conflicto regional" con Teherán.

Del mismo modo, han llamado a Israel a "evitar una mayor escalada" de las hostilidades , inclusive mediante sus operaciones terrestres en territorio libanés, a la par que han reivindicado con firmeza que "debe respetarse la integridad territorial de Líbano".

Con todo, han hecho un llamamiento "a todas las partes" a fin de que "reduzcan inmediatamente la tensión" y "vuelvan a respetar el acuerdo de cese de hostilidades", al tiempo que se protege a la población civil, personal humanitario, fuerzas de mantenimiento de la paz e infraestructuras civiles --aeropuertos, puertos y puentes en todo el país--, de conformidad con el Derecho Internacional Humanitario.

Así, reafirmando su respaldo a la Misión Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL), en el sur de ese país, los signatarios del texto conjunto también han urgido que se garantice que los canales de coordinación "sigan abiertos", al tiempo que han instado a todas las partes salvaguardar la "seguridad y la protección" del personal e instalaciones de esa misión de paz, de acuerdo con el Derecho Internacional.

Finalmente, la alta representante y los nueve cancilleres se han mostrado "decididos" a seguir apoyando al Ejecutivo libanés en la prestación de asistencia humanitaria a los afectados por el conflicto, incluidos los más de un millón de desplazados por cuenta de él. Por ello, han instado a la comunidad internacional a participar de ese "esfuerzo humanitario vital" en aras de "garantizar unas condiciones de vida dignas a las numerosas víctimas del conflicto".