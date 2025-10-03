Un grupo de abogados denuncia violaciones "sistemáticas" de los derechos de los activistas de la flotilla en Israel

El equipo legal se reúne con más de 330 participantes de la iniciativa: "Se encuentran en condiciones relativamente estables"

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo de abogados Adalah ha denunciado este viernes que las autoridades israelíes están violando "sistemáticamente" los derechos de los activistas que iban a bordo de la Global Sumud Flotilla con destino a Gaza, cuando fueron interceptados por el Ejército de Israel en aguas internacionales, trasladados al puerto de Asdod y de ahí a una prisión en el desierto de Néguev de cara a los procedimientos para su deportación.

Adalah --que se ha reunido con 331 de los detenidos en las últimas 24 horas-- ha explicado que los activistas de la flotilla han sido privados de acceso a agua, baño y medicamentos. Varios participantes les han informado de que han sido objeto de agresiones, amenazas y acoso, incluido ser despertados violentamente cada vez que intentaban dormir.

También ha señalado que fueron obligados a arrodillarse con las manos atadas con bridas durante al menos cinco horas, después de que algunos de ellos corearan 'Palestina Libre'. A su vez ha denunciado una visita realizada por parte del ministro de Seguridad de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, a los detenidos: "Llegó en lo que fue claramente un acto de humillación e intimidación".

Asimismo, ha indicado que "fueron filmados y explotados en una exhibición degradante de control", en una demostración de "humillación" que "se llevó en paralelo a la campaña de difamación de los funcionarios israelíes", que les describieron como "terroristas" con el fin de "desacreditar su misión pacífica y legitimar las tácticas represivas empleadas contra ellos".

Por otro lado, el grupo de abogados ha confirmado que las autoridades israelíes han trasladado ya a los detenidos desde Asdod hasta la prisión de Ketziot, en el desierto del Néguev. "Iniciaron audiencias sin informar al equipo legal, procediendo completamente sin representación jurídica", ha criticado, antes de agregar que ya están presentes en las audiencias donde se revisan las órdenes de detención y que está emprendiendo medidas legales para garantizar que cada activista es localizado.

A pesar de todo ello, Adalah, que ha hecho hincapié en que "todo el proceso es ilegal de principio a fin", ha confirmado que los participantes de la flotilla --formada por 470 personas de cerca de medio centenar de países-- "se encuentran en condiciones relativamente estables" y que están "supervisando de cerca su situación".

"Los derechos de los participantes han sido violados sistemáticamente a lo largo de todo el proceso", ha sostenido el grupo de abogados, que ha recordado que las interceptaciones en aguas internacionales fueron ilegales y que varios de los detenidos fueron procesados sin asistencia legal, debido a que inicialmente se negó el acceso de los abogados al puerto de Asdod, donde enfrentaban audiencias ante las autoridades migratorias israelíes.

En este último caso, ha explicado que los abogados estuvieron esperando "unas nueve horas fuera del puerto" mientras "se desconocía el paradero de los voluntarios de la flotilla", sin ser informados de que las autoridades habían comenzado a procesar y realizar audiencias. "Pese a las reiteradas negativas de entrada por parte de la Policía israelí, los abogados de Adalah finalmente lograron acceder y brindar asesoría a 331 participantes", ha dicho.