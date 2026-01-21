Un grupo armado kurdo denuncia la muerte de uno de sus miembros en un bombardeo de Irán contra Irak

Archivo - Varios vehículos durante unas maniobras de la Guardia Revolucionaria de Irán (archivo) - -/IRGC/dpa - Archivo

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un grupo armado kurdo iraní ha denunciado este miércoles la muerte de uno de sus integrantes en un bombardeo perpetrado por Irán contra una de sus sedes en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, sin que Teherán se haya pronunciado por ahora sobre este ataque.

El Partido para la Libertad del Kurdistán (PAK) ha indicado a través de un comunicado que el ataque con drones ha alcanzado un edificio en Hauler, antes de afirmar que el fallecido es Mozafar Mohamadzadé, un comandante de la Unidad de Logística.

"No es la primera vez que Teherán cree que puede distraer a los hijos de la resistencia en el Kurdistán", ha dicho el PAK, que ha hecho hincapié en que "Irán tiene que aprender que cada gota de sangre de los miembros de este Ejército da energía a la continuidad, generando más fuerza y sacrificio".

"Teherán debe saber que el martirio de cada peshmerga --en referencia a los miembros de la formación-- provoca que decenas de jóvenes kurdos se trasladen al campo de batalla para tomar las armas", ha recalcado el grupo, que ha trasladado además sus condolencias a la familia de Mohamadzadé.

Las autoridades de Irán han lanzado ataques durante los últimos años contra posiciones de grupos armados kurdos en Irak acusándolos de participar en ataques en territorio iraní y de aprovechar protestas como las registradas durante las últimas semanas para intentar desestabilizar la seguridad en el país.