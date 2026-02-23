Un grupo de colonos incendia una mezquita en Cisjordania y realiza pintadas en sus muros

Archivo - Colonos erigiendo un campamento en una zona militar cerrada cerca del asentamiento de Barkan, en Cisjordania (archivo) - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de colonos ha incendiado este lunes una mezquita situada en Cisjordania y ha pintado eslóganes racistas en sus muros, según han denunciado las autoridades, en medio del aumento de estos incidentes durante los últimos meses, que han dejado además decenas de palestinos muertos.

Fuentes locales citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han indicado que los colonos han prendido fuego a la mezquita Abubakr al Sidiq, situada entre las localidades de Sarra y Tel, al oeste de Nablús, después de derramar un líquido inflamable en su puerta de entrada.

Asimismo, han apuntado que los asaltantes han realizado pintadas con tintes racistas contra los árabes y los musulmanes, sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado sobre este nuevo incidente y sin que haya informaciones sobre detenciones.

Las operaciones del Ejército de Israel y los ataques de colonos israelíes en Cisjordania y en Jerusalén Este han dejado cerca de 1.050 palestinos muertos desde que este tipo de acciones se hayan incrementado desde el 7 de octubre de 2023, si bien ya en los primeros nueve meses de ese año se habían registrado cifras récord de fallecidos en estos territorios.

La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) afirmó a principios de enero que durante 2025 se había documentado la muerte de 240 palestinos, incluidos 55 niños, a manos de las fuerzas israelíes o los colonos. Estas cifras recogen 225 muertes por acciones del Ejército y la Policía, nueve en ataques de colonos y seis en los que "se desconoce si fueron asesinados por fuerzas o colonos israelíes".

"Durante el mismo periodo, palestinos mataron en Cisjordania a 17 israelíes, entre ellos un niño y seis miembros de las fuerzas israelíes. En Israel, ataques perpetrados por palestinos de Cisjordania causaron la muerte de tres israelíes y un palestino, además de un palestino muerto en un ataque israelí en Jerusalén Oeste", afirmó en su informe sobre los incidentes registrados el año pasado.