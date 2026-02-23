El Ejército israelí mata a un palestino en Cisjordania

Archivo - Militar de Israel durante una operación en el campamento de refugiados de Balata, en los alrededores de Nablús, Cisjordania (archivo) - Nasser Ishtayeh/SOPA Images via / DPA - Archivo

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas israelíes han informado este domingo de que han matado a un palestino la pasada noche cuando intentaba lanzar un artefacto explosivo contra efectivos israelíes cerca de Nablús, en Cisjordania.

El incidente ocurrió en la localidad de Beit Furik durante una incursión militar de la Brigada Regional Samaria. Los militares detectaron a dos palestinos que se aproximaban con explosivos y "abrieron fuego contra los terroristas para atajar la amenaza", según un comunicado militar citado por el diario israelí 'The Times of Israel'. Los militares "mataron a un terrorista y neutralizaron al otro terrorista", han relatado.

Este mismo domingo la Sociedad de Presos Palestinos ha denunciado que las fuerzas israelíes han detenido a más de un centenar de palestinos en Cisjordania desde el inicio del mes santo musulmán del Ramadán, del que se cumplen ya cinco días. Entre los detenidos hay mujeres, niños y antiguos presos.

Las autoridades israelíes habían informado de que intensificarían las detenciones coincidiendo con el inicio del Ramadán y también se han multiplicado los ataques de colonos.

Además, la Sociedad de Presos Palestinos alerta de que además hay interrogatorios indiscriminados, palizas, técnicas de amedrentamiento contra los detenidos y sus familias, destrucción y saqueo de viviendas, confiscación de vehículos, dinero y oro, demoliciones de viviendas, utilización de familiares como rehenes, uso de detenidos como escudos humanos y ejecuciones extrajudiciales.

La organización alerta de que estas prácticas sirven para ampliar la actividad de los colonos en Cisjordania. Los colonos "son una pieza clave para imponer una nueva realidad, en especial tras las decisiones políticas que buscan la anexión", según el grupo.