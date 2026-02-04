Un grupo de eurodiputados reclama a la Comisión Europea abandonar los mapas Mercator por su "distorsión colonial"

Mapamundi con la proyección Mercator - WIKIMEDIA COMMONS

BRUSELAS 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de eurodiputados ha reclamado a la Comisión Europea que abandone el uso de la proyección de mapas Mercator, alegando que tiene un sesgo "colonial", y que fije como estándar "proyecciones cartográficas equitativas", recomendando a los Estados miembro a que se sumen.

En una petición dirigida al comisario de Cultura y Juventud, Glenn Micallef, liderada por el eurodiputado de los Comuns Jaume Asens, siete parlamentarios han expuesto que la proyección de Mercator --creada en 1569 para la navegación-- sobredimensiona el tamaño de Europa y Norteamérica, mientras "reduce drásticamente" la escala de África y Sudamérica.

"Esta distorsión no es meramente técnica; tiene un profundo impacto simbólico en las percepciones geopolíticas y educativas de generaciones enteras", han indicado en su carta, en la que subrayan la necesidad de "impulsar mapas más equitativos que reflejen la realidad global".

Han propuesto en concreto la adopción del proyecciones como 'Equal Earth' en los materiales oficiales y educativos, ya que situaría a la UE "como pionera del siglo XXI", fomentando "el pensamiento crítico, la conciencia global y los valores de igualdad entre la juventud europea".

Por este motivo, han pedido al comisario que elabore "directrices de buenas prácticas" para el uso de proyecciones cartográficas "equitativas" en las comunicaciones institucionales y en los proyectos educativos europeos.

También han reclamado a la Comisión que aplique esas proyecciones en sus publicaciones y sitios web, "fijando un estándar para todas las instituciones de la UE", y que emita "recomendaciones no vinculantes a los Estados miembros sobre materiales educativos, respetando sus competencias nacionales".