Un grupo kurdo acusa a Irán de un ataque con drones contra una de sus sedes en el norte de Irak

Archivo - La bandera del Kurdistán durante una manifestación en Dinamarca en mayo de 2025 (archivo) - Kristian Tuxen Ladegaard Berg / Zuma Press / Europ

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La formación kurda Komala ha acusado este miércoles a Irán de lanzar un ataque con drones contra una de sus sedes en los alrededores de la ciudad de Erbil, capital de la región del Kurdistán iraquí (norte), un suceso que se ha saldado sin víctimas y sobre el que Teherán no se ha pronunciado por el momento.

El grupo ha señalado que el ataque ha sido perpetrado en torno a las 8.40 horas (hora local) con dos drones lanzados contra "una de las sedes de Komala en el valle de Alan", un suceso que enmarca en "los continuos ataques terroristas por parte de la Guardia Revolucionaria de Irán".

"Este ataque con drones no causó víctimas, limitándose a daños materiales menores", ha dicho la formación a través de un comunicado, en el que ha hecho hincapié en que sus integrantes que se encontraban en la zona "se encuentran a salvo".

Irán ha lanzado durante los últimos años operaciones contra grupos separatistas kurdos en el noroeste del país y contra bases de estas formaciones en el norte de Irak, unas acciones intensificadas en respuesta a la ofensiva lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel en medio de negociaciones entre Washington y Teherán para intentar lograr un nuevo acuerdo nuclear.