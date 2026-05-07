El grupo kurdo-iraní PDKI denuncia ataques con drones iraníes

Archivo - Miembros armados del Partido Democrático del Kurdistán Iraní (PDKI) entrenan en el campo cerca de una de sus bases en Koya, Kurdistán iraquí - Europa Press/Contacto/Adryel Talamantes

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Partido Democrático del Kurdistán Iraní (PDKI) ha denunciado un ataque iraní con drones contra una de sus bases a última hora de este miércoles, el segundo de este tipo en la jornada tras el que ha transmitido el propio grupo kurdo contra una zona residencial para familiares de sus integrantes.

"A las 23.10 hora local del miércoles 6 de mayo de 2026, tres drones han atacado la base de Zewi Aspi del PDKI", ha afirmado la organización en un mensaje en redes sociales en el que ha subrayado que se trata del "segundo ataque" de la jornada "contra bases del PDKI".

En este sentido, ha agregado que, a primera hora del día, "la República Islámica de Irán lanzó dos drones contra el campamento de familias del PDKI en Girde Chal, un campamento residencial que alberga a los cónyuges, hijos y familiares mayores de los miembros del PDKI".

El grupo atribuye hasta 119 ataques desde finales de febrero a Irán, que en respuesta a la ofensiva de Estados Unidos e Israel iniciada el día 28 de ese mismo mes comenzó a atacar, entre otros, intereses estadounidenses en una región donde el país norteamericano está estrechamente conectado al Kurdistán desde su colaboración con fuerzas locales en la campaña contra Estado Islámico.

Uno de los grupos más destacados del Kurdistán --dividido entre Turquía, Irak, Irán y Siria--, es el PDKI, que ha impulsado acciones armadas contra las autoridades iraníes desde el establecimiento de la República Islámica, en 1979. Además, ha apoyado las protestas que comenzaron a finales de diciembre de 2025, posiblemente las más multitudinarias y mortíferas de las últimas décadas y, al calor de estas, firmó en febrero de 2026 una alianza con otros cuatro partidos kurdos para unificar objetivos políticos y enfrentarse a Teherán.