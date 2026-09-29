Un grupo rebelde tuareg reivindica ataques con drones contra el Ejército y las fuerzas de Rusia en Malí

Archivo - Desfile del Ejército de Malí en la capital, Bamako, en septiembre de 2025 - Habib Kouyate / Xinhua News / Europa Press

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo separatista tuareg Frente de Liberación del Azawad (FLA) ha reivindicado este martes varios ataques con drones contra posiciones del Ejército de Malí y el Africa Corps --antiguo Grupo Wagner, ahora bajo mando del Ministerio de Defensa de Rusia-- en el norte de Malí.

"El Ejército del Azawad ha efectuado ataques con drones contra posiciones del Africa Corps y el Ejército maliense en Goundam", ha dicho el grupo en un breve comunicado en redes sociales, sin que por ahora haya reacción oficial ni detalles sobre posibles víctimas entre las tropas malienses y sus aliados.

El FLA ha lanzado durante los últimos meses varias ofensivas conjuntas contra las fuerzas gubernamentales junto al Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), rama de Al Qaeda en el Sahel, si bien la junta militar asegura que mantiene el control de la situación, entre continuas operaciones de sus tropas y las fuerzas rusas.

Malí se encuentra en la actualidad dirigido por una junta militar instaurada tras los golpes de Estado perpetrados en agosto de 2020 y mayo de 2021, ambos encabezados por Assimi Goita, actual presidente de transición. Desde entonces, Bamako ha protagonizado un acercamiento a Rusia y se ha distanciado de sus aliados occidentales tradicionales, entre ellos Francia, antigua potencia colonial.