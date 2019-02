Guaidó anuncia una "coalición internacional por la ayuda humanitaria y la libertad de Venezuela"

Publicado 02/02/2019 18:39:55 CET

CARACAS, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, ha anunciado este sábado la creación de una coalición internacional para enviar ayuda humanitaria y por la libertad de Venezuela. Además, ha informado de que se han dispuesto ya tres puntos para la entrada de ayuda humanitaria en el país.

"Hoy anunciamos una coalición mundial por la ayuda humanitaria y la libertad en Venezuela. Ya tenemos tres puntos de acopio para la ayuda: Cúcuta es el primero. Otro estará en Brasil y otro en una isla del Caribe", ha afirmado Guaidó durante un acto multitudinario de la oposición en Caracas.

"En los próximos días estaremos pidiendo respaldo a todo el pueblo de Venezuela para que nos acompañe a buscar la ayuda humanitaria", ha apuntado Guaidó.

Guaidó ha apelado de nuevo a la sublevación de los militares. "Usted, soldado, tendrá en sus manos la decisión de permitir la entrada de esos insumos de ayuda. Pediremos el acompañamiento de los venezolanos para recibir la ayuda humanitaria", ha argumentado. "No solo es ponerse del lado de la Constitución, soldado de la patria, no. Es tu rol en la reconstrucción de Venezuela, ejercer soberanía, expulsar al ELN, les digo a los soldados que no disparen a los manifestantes", ha apostillado.

El autoproclamado presidente ha reiterado además su calificación de "usurpador" referido a Nicolás Maduro. "Los que hoy usurpan el poder, de los que creen que una banda los hace presidentes. Vamos a seguir en las calles hasta que logremos la libertad, el cese de la usurpación", ha advertido.

Además, el diputado de la Asamblea Nacional ha destacado la labor a nivel internacional en referencia a las sanciones anunciadas principalmente por Estados Unidos. "Hemos protegido el dinero del país para reactivar la producción de nuestro país, para paliar la crisis humanitaria. El 23 de enero todos tomamos el juramento de luchar hasta alcanzar la libertad y hoy lo reafirmamos", ha subrayado.

Guaidó ha apelado además al "pueblo chavista descontento y defraudado". "Maduro no protege a nadie, pero la Constitución sí. No buscamos torcer manos, sino estrecharlas", ha remachado.