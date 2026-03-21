Guardacostas franceses rescatan a 78 migrantes en peligro de naufragio en el canal de la Mancha

Archivo - Imagen de archivo de migrantes en Calais - Gareth Fuller/PA Wire/dpa - Archivo

LONDRES 21 Mar. (DPA/EP) -

Guardacostas franceses han rescatado 78 migrantes después de que el motor de su pequeña embarcación se averiara mientras intentaban cruzar el Canal de la Mancha desde Bélgica.

Un comunicado de la autoridad francesa ha informado de que "tras una avería en el motor de la embarcación de migrantes, la embarcación de la guardia costera rescató a 78 personas y las desembarcó en el muelle de Calais para que recibieran atención de los servicios de rescate en tierra".

El jueves, 25 personas fueron rescatadas tras haber zarpado en pequeñas embarcaciones desde Francia y Bélgica. En lo que va de año, unas 3.863 personas han llegado al Reino Unido en pequeñas embarcaciones, según cifras oficiales, incluidas 144 personas en dos embarcaciones el jueves.