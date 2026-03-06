La Guardia Costera de Grecia rescata a 346 migrantes en siete operaciones frente a las costas de Greta y Gavdos

Archivo - Embarcación con personas migrantes cerca de las costas griegas. - Eurokinissi/Eurokinissi via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades costeras griegas han informado del rescate este viernes de 346 migrantes en siete operaciones distintas frente a las costas de Greta y Gavdos, con la cooperación de Frontex, la agencia de fronteras de la Unión Europea.

Estas operaciones se producen un día después de que las autoridades griegas registraran la llegada de otros 456 migrantes procedentes de Libia, aprovechando las buenas condiciones meteorológicas, mientras crece la preocupación por el posible impacto migratorio que puede tener la escalada bélica en Oriente Próximo.

Las autoridades apuntan que tanto Grecia como Europa pueden enfrentarse a una nueva ola de refugiados procedentes de Irán y de los países vecinos en caso de que se prolonguen las operaciones militares en la región, iniciadas hace una semana por Estados Unidos e Israel, informa el diario 'Ekathinerini'.

El Gobierno griego ya adelantó a principios de semana que reforzarían la vigilancia con respecto a las solicitudes de asilo que llegan desde Irán.