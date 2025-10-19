La Guardia Costera de Italia recupera a dos migrantes muertos y rescata a 91 en el Mediterráneo

Rescate de migrantes en el Mediterráneo - GUARDIA COSTERA DE ITALIA

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Costera italiana ha informado este domingo de la recuperación de dos cadáveres y del rescate de 91 migrantes en una intervención en aguas cercanas a la isla de Lampedusa, en el centro del Mediterráneo.

"Una vez alcanzada la embarcación, las tripulaciones subieron a bordo a las personas. Durante una inspección bajo cubierta se encontraron más migrantes en estado grave y dos cadáveres, ambos de varones", ha explicado el organismo de rescate en un comunicado.

Un total de 91 personas han sido rescatadas: "85 hombres, una mujer y cinco presuntos menores", muchas de las cuales se encontraban en "condiciones de salud precarias". Han sido trasladadas a Lampedusa y puestas a disposición del personal médico en tierra.

La operación se lanzó tras recibir información de un avión de la agencia de control de fronteras europea Frontex sobre una embarcación a la deriva a aproximadamente 16 millas náuticas de Lampedusa.

Las lanchas patrulleras CP-301 y CP-336 de la Guardia Costera se desplazaron hasta el lugar y pusieron en marcha la operación de rescate.