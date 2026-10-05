Un guardia fronterizo moldavo herido por un proyectil ruso en un ataque en un paso con Ucrania

Archivo - Ciudadanos ucranianos llegan a pie al punto de tránsito para refugiados de Palanca, en el sur de Moldavia, durante los primeros dias tras la invasión rusa de Ucrania en 2022. - Matteo Placucci / Zuma Press / Europa Press

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un agente de la Guardia Fronteriza de Moldavia ha resultado herido leve este lunes a causa de un proyectil que cayó cerca de un puesto fronterizo con Ucrania en la localidad de Palanca, en el marco de un ataque del Ejército ruso.

Según informa la televisión pública moldava TVR, un proyectil dañó un autobús y la cabina de control del paso fronterizo, episodio en el que un empleado de la Guardia Fronteriza moldava ha resultado levemente herido.

El incidente, en el marco de ataques militares rusos contra infraestructura ucraniana, ocurrió alrededor de las 09.38 horas (hora local), en la zona del puesto fronterizo. Tras impactar contra el suelo, el proyectil rebotó y golpeó un autobús estacionado cerca de la barrera en el paso entre Palanca, en Moldavia, y Maiaki-Udobnoe, en Ucrania, que ha tenido que ser "temporalmente suspendido".

La Policía moldava igualmente ha suspendido el tráfico rodado en los accesos al paso fronterizo hasta la finalización de las medidas de documentación e inspección de la zona.

Entre agosto y septiembre se produjeron varios incidentes en la frontera relacionados con las acciones rusas contra Ucrania, contexto en el que llegaron a fallecer dos personas y tres resultaron heridas de lado ucraniano en un ataque del Ejército de Rusia. Kiev ha denunciado que las autoridades rusas buscan la "desestabilización" de las regiones fronterizas entre Ucrania y Moldavia.