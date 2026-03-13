La Guardia Revolucionaria advierte de que cualquier protesta recibirá "un golpe más duro" que las de enero en Irán

Un miembro de la Guardia Revolucionaria frente a un edificio de la Policía atacado en el marco de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán (archivo) - Europa Press/Contacto/Sobhan Farajvan

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria de Irán ha advertido este viernes de que cualquier nueva oleada de protestas antigubernamentales en el país recibirán "un golpe más duro" que las movilizaciones en enero, que se saldaron con miles de muertos, en medio de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático.

"En el primer comunicado tras los disturbios de enero, anunciamos que serían el preludio de un ataque militar. Ahora, el maligno enemigo, desesperado por lograr sus objetivos en el campo de batalla, busca provocar miedo y caos en las calles", ha informado, según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

"Un golpe más duro que el del 8 de enero espera al 'nuevo Estado Islámico'", ha afirmado la Guardia Revolucionaria, que ha pedido "cooperación" a la población, después de que Teherán denunciara en numerosas ocasiones la presencia de "terroristas" en las manifestaciones entre diciembre y enero en Irán.

Teherán sostuvo entonces que el objetivo de estos ataques por parte de "terroristas" era incrementar drásticamente el número de muertos en las movilizaciones, iniciadas para protestar contra la crisis económica, con el objetivo de dar a Estados Unidos un pretexto para lanzar una ofensiva contra el país.

El Gobierno de Irán ha cifrado en más de 3.000 los muertos, incluidos cientos de civiles y miembros de las fuerzas de seguridad atacados por "terroristas", mientras que la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, ha elevado a más de 7.000 los fallecidos, en su mayoría manifestantes.

Trump, que en un inicio amenazó con una intervención por la represión de las protestas, viró posteriormente a centrar sus amenazas en el programa nuclear iraní. Así, a pesar de las conversaciones en marcha con Teherán, Estados Unidos e Israel lanzaron una nueva ofensiva contra el país que deja hasta la fecha más de 1.200 muertos, según el último balance oficial.