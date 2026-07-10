La Guardia Revolucionaria afirma que "la venganza" por el asesinato de Jamenei "no será eliminada de la memoria"

Archivo - El comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, Ahmad Vahidi (archivo) - Europa Press/Contacto/Sobhan Farajvan - Archivo

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, Ahmed Vahidi, ha recalcado este viernes que "la venganza" por el asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en los primeros compases de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel "no será eliminada de la memoria histórica" y ha prometido que los responsables serán "castigados".

"La venganza por los mártires y el castigo de los autores, instigadores y partidarios de este crimen seguirán siendo una demanda definitiva, legítima e inolvidable", ha dicho, antes de afirmar que "esta demanda no será eliminada de la memoria histórica de la comunidad musulmanes y el frente de resistencia hasta que se haga justicia".

Así, ha prometido "una respuesta apropiada a los criminales", "especialmente el infanticida Ejército estadounidense", y ha añadido que "la sangre pura" de Jamenei "se convirtió en una fuente burbujeante de despertar, dignidad, autoridad y solidaridad para la nación islámica", según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

Vahidi, quien ha reaparecido en público en el marco de los actos funerarios en honor a Jamenei por primera vez desde principios de febrero, ha hecho hincapié en que el "martirio" del líder supremo "acercará a los enemigos a un futuro lleno de derrota, aislamiento y arrepentimiento".

"Los criminales líderes de Estados Unidos y todos los enemigos de la Revolución Islámica y del frente de resistencia deben saber que, mediante el cobarde asesinato de este líder divino, jamás podrán extinguir la luz divina, debilitar la voluntad de las naciones creyentes y derribar la bandera de la resistencia", ha zanjado.

El comunicado ha sido publicado horas después del entierro de Jamenei en la ciudad iraní de Mashhad (noreste), tras cerca de una semana de ceremonias funerarias en Irán e Irak. El cuerpo del líder supremo reposa en el mausoleo del Imam Reza, uno de los lugares más sagrados para los chiíes y principal centro de peregrinación de los miembros de esta rama del islam.

A su muerte, Jamenei ha sido sucedido por su hijo Mojtaba Jamenei, quien resultó herido en el bombardeo en el que murió su padre y quien desde entonces no ha aparecido en público, limitándose sus comunicaciones a discursos por escrito que son emitidos a través de los medios oficiales, entre especulaciones sobre su salud y su paradero.

Las ceremonias en honor a Jamenei han tenido lugar en medio de las conversaciones abiertas por Estados Unidos e Irán a raíz del alto el fuego pactado el 8 de abril, que hasta la fecha han derivado en la firma de un memorando de entendimiento que da 60 días para avanzar hacia un acuerdo de paz definitivo que cierre la guerra abierta en Oriente Próximo por la citada ofensiva israelí-estadounidense.