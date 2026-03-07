La Guardia Revolucionaria anuncia más ataques regionales en medio de las promesas de desescalada del presidente iraní

Archivo - Imagen de archivo de militares iraquíes - Europa Press/Contacto/Khalil Dawood - Archivo

El Ejército confirma ataques contra posiciones kurdoiraníes en Irak mientras el aeropuerto de Dubái ha cerrado durante media hora

Qatar denuncia que se ha visto obligada a interceptar un misil tras el anuncio del mandatario iraní

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado ataques de madrugada contra posiciones de grupos armados de oposición kurdos en la región del Kurdistán iraquí en medio de las promesas del presidente iraní, Masud Pezeshkian, quien ha asegurado que los bombardeos contra los países vecinos han quedado suspendidos salvo que sea necesario efectuar contraataques.

La Guardia ha anunciado que estos ataques han ocurrido sobre las 04.30 de la madrugada han ido dirigidos contra tres posiciones de ""los grupos separatistas en la región iraquí".

Estos grupos se encuentran resguardados en Irak y desde hace unos días los medios estadounidenses especulan con la posibilidad de que puedan lanzar una ofensiva en el oeste de Irán, en la región predominantemente kurda conocida como la Rojhelat, para desestabilizar todavía más a las autoridades iraníes en medio de la ofensiva lanzada por EEUU e Israel hace una semana.

En su comunicado, recogido por la agencia semioficial ISNA, un portavoz militar iraní avisa que "si los grupos separatistas de la región realizan cualquier movimiento contra la integridad territorial de Irán serán aplastados".

Además, el Ministerio de Defensa de Qatar ha anunciado a las 09.00, hora peninsular y Baleares, la intercepción de un misil, sin dar más detalles al respecto.

Estos anuncios ocurren después de que Pezeshkian informara de la decisión de suspender los ataques en la región, tomada ayer por el Gobierno en funciones, y presentara sus disculpas por una estrategia que ha atribuido a una medida militar de fuerza mayor ante la muerte de la cúpula de seguridad en los ataques de EEUU e Israel.

A la espera de ver cómo se consolida este anuncio en las próximas horas, otro incidente a destacar es el cierre este sábado durante media hora del Aeropuerto Internacional de Dubái por motivos de seguridad, a pesar de que las autoridades emiratíes habían desmentido poco antes informaciones sobre el supuesto impacto de un dron iraní en sus inmediaciones.

"Para la seguridad de los pasajeros, el personal del aeropuerto y la tripulación, las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Dubái se han suspendido temporalmente. Todos los procedimientos se gestionan conforme a los protocolos de seguridad establecidos", según anunciaron en un primer momento las autoridades en redes sociales. El aeropuerto, poco después, confirmó una "reanudación parcial" de operaciones, también a través de redes sociales.

Se da la circunstancia de que minutos antes del primer anuncio la aerolínea estatal Emirates había anunciado la reanudación de sus vuelos a partir de esta tarde, incluidos los del aeropuerto de Dubái. Con el cierre provisional del aeropuerto, este anuncio queda pendiente de evolución.