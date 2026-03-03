La Guardia Revolucionaria asegura que "las puertas del infierno se están abriendo" para EEUU e Israel

Archivo - Varios vehículos durante unas maniobras de la Guardia Revolucionaria de Irán (archivo) - -/IRGC/dpa - Archivo

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria de Irán ha asegurado este martes que "las puertas del infierno se están abriendo" para Estados Unidos a causa de su ofensiva sorpresa contra el país asiático, lanzada el sábado y que deja ya cerca de 800 muertos en territorio iraní.

"Las puertas del infierno se están abriendo más y más frente a Estados Unidos e Israel", ha dicho el portavoz de la Guardia Revolucionaria, Sardar Naeini, que ha recalcado que ambos países "deben esperar más ataques" por parte de Teherán, según ha recogido la agencia iraní de noticias Tasnim.

Así, ha subrayado que "la Guardia Revolucionaria sigue llevando a cabo sus misiones (...) con fuerza y sin interrupciones" a pesar de las bajas en su cúpula por la citada ofensiva de Estados Unidos e Israel, al tiempo que ha incidido en que "la sangre de los mártires será vengada".

"Se infligirá una derrota completa y aleccionadora a los malignos enemigos de Irán", ha sostenido Naeini, quien ha reseñado que la respuesta iraní durante estos días "es más fuerte y devastadora" que la dada durante el conflicto de junio de 2025, cuando Israel lanzó otra ofensiva sorpresa a la que se sumó Estados Unidos.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha cerca de 800 muertos en Irán, según ha confirmado este mismo martes la Media Luna Roja. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.