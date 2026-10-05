La Guardia Revolucionaria desvía un petrolero que transitaba por el paso de Ormuz

Archivo - Varios buques mercantes varados en las aguas del estrecho de Ormuz, cerca de Jasab, una pequeña localidad situada en el norte de Omán. - Wen Xinnian / Xinhua News / Europa Press / Contact

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La agencia de comercio marítimo de la Armada británica (UKMTO, por sus siglas en inglés) ha confirmado este lunes un incidente con un petrolero a 11 millas náuticas (unos 20 kilómetros) al norte de Jasab, en el lado omaní del estrecho de Ormuz, que fue interceptado por la Guardia Revolucionaria de Irán y se le impidió el paso por la zona.

"Un petrolero que navegaba en dirección de entrada por el estrecho de Ormuz fue interceptado por la Guardia Revolucionaria, que le ordenó dar la vuelta, advirtiendo de que, de lo contrario, el buque sería atacado", ha informado la entidad marítima británica en un comunicado, en el que señala que el capitán del petrolero confirmó que "acató la orden".

De esta forma, ha indicado que hay una investigación en marcha del incidente, pidiendo que los buques que naveguen por la zona lo hagan con precaución e información de "cualquier actividad sospechosa".