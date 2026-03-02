La Guardia Revolucionaria de Irán amenaza con atacar cualquier barco que cruce el estrecho de Ormuz

Varios buques cerca de las aguas del estrecho de Ormuz - Europa Press/Contacto/Sepahnews

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria de Irán ha amenazado este lunes con atacar cualquier barco que cruce el estrecho de Ormuz tras afirmar que el tránsito se encuentra cortado en represalia por los ataques de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.

"Nuestros devotos héroes de la Armada y los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica se enfrentarán con decisión a cualquier buque infractor y no permitirán que se exporte petróleo desde la zona", ha advertido el general de brigada Ebrahim Yabari, asesor del comandante en jefe de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria.

De la misma forma, ha afirmado que "los oleoductos también están al alcance" de Teherán. "No permitiremos que los recursos energéticos de la región caigan en manos del enemigo", ha argüido, agregando que Estados Unidos debe saber que "ni una gota de petróleo" les llegará, según ha recogido la agencia de noticias Tasnim.

Previamente, la Guardia Revolucionaria ha confirmado un ataque perpetrado por sus fuerzas contra un petrolero supuestamente vinculado a Estados Unidos --identificado como 'Athe Nova', con bandera de Honduras-- en el estrecho de Ormuz.

La Guardia Revolucionaria iraní emitió el sábado por radio la orden del cierre del estrecho de Ormuz. Los principales operadores y navieras han suspendido sus operaciones en Ormuz y las empresas aseguradoras han suspendido su cobertura en la zona. Las páginas de seguimiento del tráfico marítimo revelan que el tráfico se ha paralizado a ambos lados del estrecho.